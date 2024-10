Fernando Gago llega a Boca Juniors para salvar al equipo de la crisis

El ex director técnico de las Chivas de Guadalajara en la Liga MX, el argentino Fernando Gago, finalmente fue presentado por su nuevo club, Boca Juniors, y ofreció su primera conferencia de prensa como el manejador del banquillo xeneize y valoró su llegada al club donde se formó como jugador, debutó como profesional y sus grandes actuaciones le valieron para que el Real Madrid colocara sus ojos en él y terminara fichándole.

El buen hijo siempre vuelve a casa

Ahora, en una nueva etapa en su carrera como entrenador, el técnico llega luego de dejar su posición en el equipo del Rebaño azteca y tiene por delante el reto de culminar el año en curso de la mejor manera posible para poder hacer frente la próxima temporada con garantías de competir por todo en Sudamérica.

“Son muchas sensaciones, la parte emotiva del recuerdo de las situaciones vividas aquí como jugador. Ahora estoy en otro lugar, con ganas de disfrutar. Desde que llegué al club en el año 96 quería jugar a fútbol, debutar en el primer equipo… Ahora me toca estar de entrenador del club en el que me crie. Tiene cierta responsabilidad personal y voy a intentar dar lo mejor de mí. Que los jugadores entiendan que están en el mejor club”.

“Mi idea es tener siempre la pelota y a partir de ahí ya generar. El jugador se siente más cómodo jugando de esa manera. La charla con los jugadores privada, el entrenamiento fue muy bueno y nos iremos conociendo con el paso de los días. En Argentina he vivido cosas buenas y cosas malas, ahora no cambia nada”.

No importan los nombres sino el compromiso

Gago planea darle mucho valor y peso a la disciplina de todos los jugadores, independientemente si son juveniles o no, y en especial a los del primer equipo, sin importar el nombre que lleven a sus espaldas en la camisa.

“El predio es espectacular, un gran lugar de entrenamiento donde también trabajan los juveniles, que es importante para la formación. El que entrene y esté bien jugará independientemente del nombre. Es muy importante entrenar y trabajar bien y esos son los que jugarán”.

“Desde que empecé a dirigir me puse metas, algunas se cumplen, otras no o llegan en el corto o medio plazo. Me encuentro en un buen momento personal. Hay que jugar y correr, cuando no lo tenemos hay que recuperar y cuando la tenemos hay que jugar”.

Un sueño cumplido poder volver a Boca y más dirigirlo

Gago fue honesto y frontal al reconocer que todo pasó muy rápido y que se siente tranquilo y además muy feliz por la decisión tomara de finiquitar su tiempo en la Liga MX y dar el paso para tomar el mando del banquillo de Boca Juniors.

“Recibí la llamada el martes pasado, el que me quiera creer que me crea. Se habló durante demasiado tiempo. He tomado la decisión que creía lo mejor para mí. La tomé muy fácil”.

“Al hincha hay que agradecerle todo lo que viví en estos días. Lo veo, lo siento. Les digo que este equipo va a competir e intentar ganar todo lo que va a jugar. Hay muchas fortalezas en el plantel, pero primero tengo que hablarlo con ellos. Creo mucho en los jugadores que están aquí y trabajaremos para que lleguen en las mejores condiciones”.

Sigue Leyendo:

Falleció el guardameta Gonzalo Gómez a los 34 años

La lección de vida de Luis Enrique al recordar a su fallecida hija de 9 años Xana

Fiscalía sueca habló sobre caso de violación donde investigan a Kylian Mbappé