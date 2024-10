La lección de vida de Luis Enrique al recordar a su fallecida hija de 9 años Xana

El director técnico actual del París Saint Germain de Francia, Luis Enrique, se encuentra en boca de todos a día de hoy; el entrenador asturiano es el hombre del que más se habla en el mundo del fútbol, especialmente en España debido a la docuserie que lleva por nombre “No tenéis ni p*** idea”, en la que las cámaras le siguen en su día a día como entrenador del equipo perteneciente a la Ligue 1. La serie de tres episodios que es transmitida por la señal de Movistar se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales gracias a la personalidad tan particular y peculiar del ex entrenador de la selección nacional de España y el Fútbol Club Barcelona.

El lado más humano del técnico

En los dos primeros episodios se pudo apreciar su trabajo como entrenador y la relación que mantiene a sus jugadores, pero el tercero muestra un lado más sensible del técnico, en el que el propio Luis Enrique habla sobre su hija Xana, fallecida luego de una grave enfermedad con tan solo 9 años. En el nuevo episodio el asturiano habló con optimismo para la vida aún cuando tuvo que atravesar la desgracia de perder a su pequeña, dando una lección a todos los espectadores: “Yo me considero un afortunado. Muy afortunado. Xana vino a vivir con nosotros nueve años maravillosos. Tenemos mil recuerdos de ella… vídeos, muchísimas cosas”, explicó.

En todo momento, Luis Enrique habla de su hija con una sonrisa de oreja a oreja, al mismo tiempo que se pueden apreciar imágenes y vídeos de la pequeña Xana. “Yo pienso que Xana todavía nos ve. Y me digo, cómo quiero que ella piense que vivimos esto”, aseguró el entrenador.

El duelo familiar

Luis Enrique además cuenta la manera en cómo afrontó el duelo con el resto de su familia, relatando una anécdota en la que cuenta de que su madre no podía tener fotos de la pequeña Xana en su casa por el dolor que le producía verla y revivir la tragedia. “Mi madre no podía tener fotos de Xana en casa. Hasta que llegué y le dije: ‘¿Por qué no hay fotos de Xana?’. Xana está viva, en el plano físico no está, pero en el espiritual sí lo está. Cada día hablamos de ella y nos reímos”, aseguraba el hombre a las cámaras.

Un mensaje de esperanza al mundo

Una lección de vida que se ha hecho viral por parte del director técnico del París Saint Germain y su familia, llevando un mensaje de esperanza a muchas personas que pueden estar atravesando la misma situación o alguna parecida.

