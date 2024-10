Edson Álvarez admite que México está en deuda con su juego

Dentro de la Selección de México son conscientes del papelón que hicieron el sábado en Puebla con el empate ante el Valencia (2-2) con lo que se ratificó el mal momento por el que pasa el combinado azteca desde donde reconocen que “están en deuda” por lo mostrado hasta el momento.

El propio Edson Álvarez admitió la situación en la previa al amistoso de este martes El Tri ante la Selección de Estados Unidos en Guadalajara en donde buscarán limpiar la imagen que dejaron ante un equipo español que viajó a México plagado de suplentes y a pesar de eso se marchó sin ser derrotado.

“Es una situación que nos ocupa bastante, obviamente no sé qué piensan, no sé qué ruidos hay afuera que pareciera que no nos importara, pero créeme que importa e importa un montón… Claramente sabemos que hemos quedado a deber mucho dentro de la cancha”, explicó “El Machín” a TUDN.

Edson Álvarez junto a los aficionados durante la llegada de la Selección de México a Guadalajara para lo que será el partido amistoso contra la Selección de Estados Unidos este martes en el estadio Akron. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

Edson Álvarez, a sus 26 años es uno de los jugadores de jerarquía con los que cuenta Javier Aguirre en esta nueva etapa al frente del combinado mexicano que asumió tras la salida de Jaime Lozano luego de la sorpresiva eliminación en la fase de grupos de la pasada Copa América 2024.

“Con la llegada de Javier estamos bastante bien, hay muy buenas sensaciones”, comentó el jugador del West Ham inglés quien reveló que mantuvo conversaciones con el “Vasco” Aguirre incluso antes de que tomara las riendas del combinado mexicano.

“Me comentó sus impresiones, lo que pensaba de mí, lo que esperaba, lo que yo podía aportar a este grupo, en este equipo. Creo que el grupo también lo ha recibido bastante bien”, consideró el volante que estuvo en el duelo ante el Valencia en Puebla y por el que los jugadores del Tri fueron criticados.

Edson Álvarez durante un entrenamiento de la Selección de México previo a sus partidos amistosos contra el Valencia y Estados Unidos celebrado en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF. Crédito: Imago7

A pesar de eso, Edson Álvarez considera que se deben tomar las cosas con calma y apuntar al talento joven dentro de la Selección de México que tiene dos años para recuperar su nivel antes de lo que será la Copa del Mundo 2026 donde serán sede junto a Estados Unidos y Canadá.

“Este es un grupo que necesita confianza y es difícil tener confianza cuando hay mucho ruido afuera. Imagínate con qué confianza entras a la cancha, por ejemplo, para mí, para Raúl (Jiménez), para gente con más experiencia no es tan grave pero para el Cotorro o Lira, que son sus primeros partidos, imagínate con qué confianza entras cuando sabes que hay todo ese ruido afuera”, analizó.

