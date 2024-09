Ousmane Dembélé excluido del PSG por temas de indisciplina

El entrenador en jefe del París Saint Germain de Francia, el español Luis Enrique, tomó la decisión de excluir al delantero galo, Ousmane Dembélé del partido de este próximo martes contra el Arsenal de la Premier League de Inglaterra, correspondiente a la segunda fecha de la Champions League, esto como consecuencia de temas disciplinarios. La información fue confirmada por el canal RMC y por el diario L’Equipe.

¿Qué fue lo que sucedió?

Aparentemente tanto el entrenador español y el jugador sostuvieron una acalorada y airosa discusión el pasado viernes luego del partido del París Saint Germain contra el Rennes, mismo que culminó en favor de los primeros con marcador de 3 goles por 1. A raíz de esta discusión, el técnico del club parisino tomó la decisión de no contar con el ex jugador del Fútbol Club Barcelona para disputar el partido en Londres.

De acuerdo con la información difundida por los medios franceses, la discusión que no gustó en lo absoluto a Luis Enrique, se debió a un tema táctico y también relacionado con la supuesta actitud que tuvo el jugador en el partido contra el Rennes, como en una jugada en la que no pasó el balón a Achraf Hakimi. Luis Enrique considera que Dembélé jugó el partido con muchísimas individualidades en varios pasajes del mismo, a pesar de haberle otorgado una asistencia a su compañero de equipo, Bradley Barcola.

Una vez más temas disciplinarios con Ousmane

No es la primera vez que en su carrera Dembélé ha tenido problemas por temas de disciplina. Ya estuvo en el foco en alguna ocasión en sus inicios en el Barcelona, lo cual hizo mucho más ruido en su momento.

La ausencia de Dembélé de la lista para Londres es, de acuerdo a lo que señalaron también a la agencia AFP fuentes cercanas al club parisino, una decisión netamente técnica y dejan descartado en su totalidad algún tema físico por parte del jugador.

Una enfermería en el PSG

Barcola será la gran referencia de ataque contra el Arsenal, especialmente cuando en la actualidad el PSG no pasa un buen momento con el tema de los jugadores referentes en el ataque y sus respectivas lesiones. Marco Asensio, que se lastimó contra el Girona, ha vuelto a entrenar con el grupo, pero no se puede asegurar que pueda ser parte del juego contra el equipo de Mikel Arteta. Luis Enrique estaba alineando de falso 9 al ex madridista.

Sigue Leyendo:

Courtois se marchó lesionado del derbi madrileño entre el Real y el Atlético

“Dibu” Martínez pide perdón como consecuencia de la sanción impuesta por FIFA

Antoine Griezmann anuncia su retiro oficial de la selección de Francia