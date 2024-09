Luis Enrique reconoció que sería capaz de bajar la mitad de su salario para no hablar con la prensa

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, reiteró este jueves que estaría dispuesto a bajarse el suelo “un 25% o incluso un 50%” con tal de no hablar con los periodistas.

“Si ahora mismo me dices, firma un papel y no vuelvo a hablar con la prensa y me quitas el 25, es más, hasta el 50 por ciento (del salario), lo firmo“, aseguró el técnico español en la rueda de prensa previa al duelo liguero de este viernes contra el Rennes.

Luis Enrique ya había asegurado que estaba dispuesto a renunciar a un cuarto de su salario en un documental que aparecerá en los próximos días y del que se han adelantado algunos extractos.

En rueda de prensa, el entrenador aseguró que se lo pasa “bien” hablando con los periodistas, pero “si pudiera evitarlo, lo evitaría”. Y si no lo hace es “porque en los contratos que se firman con los clubes obligan al entrenador a hablar”.

“A mi me gusta hablar, nunca he acortado una conferencia de prensa, me encanta y puedo hacerlo en varias lenguas, mal, pero lo hago”, aseguró el técnico, que poco después aseguró que no se siente todavía preparado para responder en francés.

Luis Enrique señaló que, en particular, le molestan las ruedas de prensa después de los partidos porque no tiene “energía para aguantar determinadas cosas”.

El técnico del PSG, que en nueve días encadenará tres partidos, se refirió a la sobrecarga que sufren los jugadores y dio la razón a otros entrenadores, como el del Manchester City, Pep Guardiola, que han protestado por ello.

“Creo que tiene razón, pero en Francia tenemos un mejor panorama que el de Inglaterra o España, ellos tienen más partidos. En mi situación no me puedo quejar“, aseguró el técnico, que recordó que el campeonato galo tiene solo 18 equipos, lo que les hace jugar cuatro partidos menos al año.

