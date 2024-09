Kylian Mbappé volverá al Parque de los Príncipes y no le teme al recibimiento de los fans del PSG

Kylian Mbappé volvió a Francia para el encuentro que tendrá su selección contra Italia este viernes, correspondiente a la primera jornada del Grupo B de la Nations League y que se disputará en el Parque de los Príncipes, lugar en el que hizo historia con el PSG antes de dejar al equipo para enrolarse con el Real Madrid.

Consciente de que no salió en muy buenos términos del París Saint-Germain, equipo al que le negó la renovación de su contrato, el jugador no espera una cálida bienvenida del público parisino y aseguró que no le teme al recibimiento que le den desde las gradas.

“Volver al Parque de los Príncipes es algo especial. He pasado muchos años aquí. Sobre la acogida, no espero gran cosa, me da igual. Lo importante es ganar”, aseguró en conferencia de prensa previa al duelo.

Ya entrado en el tema del PSG, el delantero fue cuestionado sobre el reclamo del pago que hizo al club por $61 millones de dólares; sin embargo, no quiso hablar del tema y se limitó a decir: “Solo tengo buenos recuerdos del PSG. Le deseo lo mejor”.

Mbappé está feliz en el Real Madrid

Una vez superado el tema, el delantero habló sobre su estado anímico en el Real Madrid, equipo con el que recién anotó un doblete y se liberó de mucha presión tras una sequía de tres partidos sin anotar y dijo estar feliz con su nuevo equipo, con el que ya ganó un título: la Supercopa de Europa.

“Estoy muy contento de estar en Madrid, todo va bien. Hemos ganado ya un trofeo. Cada vez va mejor. He marcado goles y todo va bien“, destacó.

Finalmente, sobre el partido contra Italia, que se realizará en la casa del PSG porque el Stade de France no está disponible debido a los Juegos Paralímpicos, el astro pronóstico un gran partido en el que ambas selecciones dejarán atrás el amargo trago que pasaron en la Eurocopa y llegarán con nuevas fuerzas para dar lo mejor de sí.

“Será un gran partido porque no deja de ser un Francia vs. Italia. Hay que prepararse para ver la mejor versión de Italia”, concluyó.

