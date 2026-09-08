Tu televisor LG te está espiando y ni siquiera lo sabías

Una investigación reciente sacudió el mundo de la tecnología al revelar que los televisores LG espían a sus usuarios en secreto mediante funciones de fábrica ocultas que recolectan información sensible de tu hogar sin que te des cuenta. Lo más alarmante es que esta capacidad de vigilancia viene activada por defecto y muchos propietarios ni siquiera saben que su televisor los está escuchando mientras parece estar apagado.

Qué está haciendo tu LG TV cuando crees que está apagado

La investigación del canal Gamers Nexus demostró que los televisores LG con sistema WebOS pueden grabar audio ambiental incluso en modo de espera, cuando la pantalla está completamente negra y piensas que el aparato está inactivo. Los micrófonos incorporados permanecen activos entre 10 y 15 segundos después de que alguien deja de hablar, capturando conversaciones de personas que ni siquiera estaban interactuando con el televisor.

Esto no es un fallo técnico ni un comportamiento accidental. Se trata de funciones de fábrica diseñadas para recolectar datos que incluyen reconocimiento automático de contenido, escaneo de dispositivos en tu red doméstica y registro de comandos de voz que se convierten en texto y se almacenan en el dispositivo. Cuando el televisor vuelve a conectarse a internet, toda esa información almacenada se envía automáticamente a los servidores de LG.

La tecnología detrás de este espionaje se llama ACR o Reconocimiento Automático de Contenido, que LG comercializa bajo el nombre “Live Plus”. Esta función crea huellas digitales de todo lo que ves, ya sea a través de aplicaciones integradas o dispositivos externos conectados por HDMI, para generar publicidad personalizada y recomendaciones de contenido. El problema es que viene activada por defecto y muchos usuarios nunca revisan los acuerdos de privacidad que aceptaron al configurar su televisor.

Cómo desactivar el espionaje de tu televisor LG paso a paso

Afortunadamente existe una forma de desactivar todas estas funciones de espionaje, aunque LG no hace precisamente fácil encontrarlas. Lo primero que debes hacer es presionar el botón de configuración en tu control remoto y navegar hasta Configuración general, luego Sistema y finalmente Configuración adicional. Allí encontrarás la opción “Live Plus” que debes desactivar completamente para detener el reconocimiento automático de contenido.

El siguiente paso crucial es revisar los Acuerdos de usuario dentro del menú de Privacidad y términos. Debes deselectar todos los acuerdos relacionados con información de visualización, publicidad basada en intereses y recopilación de información de voz, dejando únicamente los términos de uso y política de privacidad obligatorios. Después de confirmar estos cambios, el televisor se reiniciará para aplicar las nuevas configuraciones de privacidad.

Para una protección adicional, ve a la sección de Publicidad y activa la opción de limitar el seguimiento de anuncios, luego restablece tu ID de publicidad para borrar todos los datos relacionados con tu perfil publicitario acumulado. También es recomendable revisar los permisos de las aplicaciones instaladas y desactivar el acceso a cámara y micrófono de aquellas que no necesiten estas funciones para operar correctamente.

La solución definitiva para proteger tu privacidad en casa

Si quieres garantizar que tu televisor no recopile ningún dato personal, la medida más efectiva es desconectar completamente el televisor de internet. Esto significa retirar el cable Ethernet y hacer que el televisor olvide tu red Wi-Fi desde la configuración de red del dispositivo. Puedes seguir usando tu LG como pantalla convencional mientras utilizas dispositivos externos como Apple TV, Fire TV Stick o Chromecast para acceder a contenido streaming.

Para usuarios más avanzados, existe la opción de configurar reglas de firewall en tu router que bloqueen las conexiones salientes del televisor hacia los servidores de telemetría de LG. También puedes crear una red separada para dispositivos IoT donde coloques el televisor, limitando así su capacidad para escanear otros dispositivos conectados en tu red doméstica principal.

La investigación también reveló vulnerabilidades de ejecución remota de código en WebOS que podrían permitir que atacantes externos conviertan tu televisor en un dispositivo de escucha encubierto. Por eso es fundamental mantener el firmware actualizado y aplicar los parches de seguridad que LG publique para corregir estas fallas.

Lo más preocupante de todo este escándalo es que LG ya había llegado a un acuerdo con reguladores de Texas por estas mismas prácticas de privacidad, pero la investigación posterior demostró que la opción para desactivar el rastreo seguía deshabilitada por defecto en los nuevos televisores, violando el espíritu del acuerdo de privacidad que supuestamente protegía a los consumidores.

La próxima vez que configures un televisor inteligente, recuerda que la privacidad no viene activada por defecto y debes tomar medidas proactivas para proteger tu información personal. Tu hogar debería ser un espacio privado, no un centro de recolección de datos para empresas tecnológicas.

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