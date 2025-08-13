Los Pumas le darían oportunidad a JJ Macias de revivir su carrera

El exdelantero de las Chivas, León, Getafe y Santos Lagua, José Juan Macias, estaría en el radar de los Pumas de la UNAM para darle la última opción de subirse al tren de las oportunidades para recuperar su carrera después de que se ha visto afectada por graves lesiones.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

Lo anterior surgió después de varios reportes extraoficiales de que vieron entrenando en las instalaciones de La Cantera, al artillero nacido en la ciudad de Guadalajara hace 26 años y que después de una destacada etapa en el León hace seis años no ha logrado volver a encender su carrera.

🚨Pumas tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a José Juan Macías. ⬇️https://t.co/0O8UK9TzQH pic.twitter.com/45TfqgS74T — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 13, 2025

Macias, quien supuestamente estaba a prueba con el Real Valladolid de España, finalmente ha decidido pedir una oportunidad al técnico de la UNAM, Efraín Juárez, para buscar quizá la última oportunidad de reactivar su trayectoria en la Liga MX.

Hasta el momento la necesidad de un centro delantero fijo en el área de los Pumas después de la salida de Rogelio Funes Mori ha abierto las puertas para esta opción de José Juan Macias, sobre todo porque Guillermo Martínez no termina de dar el do de pecho y el galés Aaron Ramsey todavía sigue en etapa de adaptación y recuperación de la lesión que sufrió

Macias sería la opción elegida por el cuerpo técnico de los Pumas después de que sondearon a Ricardo “La Joya” Monreal del Necaxa y Ricardo Marín del Puebla, pero al final no avanzaron las negociaciones y con eso existe la opción de que Macias pueda regresar a la Liga MX.

Una gran apuesta de Pumas

La realidad es que en caso de que se concrete la llegada de José Juan Macias a los Pumas, será una gran apuesta de la directiva universitaria, pues tiene cerca de ocho meses que no actúa en un partido oficial después de ocho meses de inactividad al actuar solo quince minutos contra el Pachuca en la fecha 2 del torneo Clausura 2025 en donde en 13 minutos que estuvo en la cancha anotó un gol de penalti.

Después de ese juego rescindió su contrato con el equipo lagunero, dejando atrás una trayectoria en donde su último torneo importante fue en el torneo Guardianes Clausura 2021 en la delantera de Chivas, donde sumó 1033 minutos en 15 partidos.

En ese entorno, Macias vino a menos en su carrera, asumiendo posturas que en nada le beneficiaron y, por el contrario, lo marcaron con una etiqueta de conflictivo que no le trajo divendos favorables para que ahora esté pidiendo una oportunidad en los Pumas de la UNAM.

Macias sería el quinto refuerzo de Pumas, donde hasta el momento han llegado el galés Aaron Ramsey, el colombiano Álvaro Angulo, el ecuatoriano Pedro Vite y el portero costarricense Keylor Navas, por lo que se espera que se concrete esta opción para un artillero que tenía todo para ser figura de Chivas, del fútbol de México y de la selección nacional, pero las malas decisiones lo han llevado a estar en esta encrucijada.

¿Desesperación o falta de trabajo?



Frente a la posible llegada de José Juan Macias a Pumas, la decisión de la directiva en caso de que se concrete parece ilógica, sobre todo porque en lugar de potenciar a su antes potente y productiva cantera, ahora recurren a lo que parece un cartucho quemado.

Si bien es cierto que en la actualidad del fútbol de México, se requiere de agarrarse de lo que sea, sin duda es algo grave que Pumas está apostando por un jugador de 26 años en lugar de desarrollar a varios de sus jóvenes valores.

🚨 PUMAS 🚨



El delantero que se encuentra cerca de llegar a Pumas es José Juan Macías



Llegaría gratis con los Azul y oro #Pumas pic.twitter.com/PlTEaEp6CR — Rodrigo Celorio (@rocelorio) August 13, 2025

Seguir leyendo:

– Última oportunidad: José Juan Macías busca acabar con sus fantasmas

– José Juan Macías revela detalles de su oscuro paso por España

– Critican a José Juan Macías por su paso en las Chivas de Guadalajara





