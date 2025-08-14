Aseguran que la arrogancia de José Juan Macias le ha impedido triunfar en su carrera

Frente a la opción de que Pumas le brinde la oportunidad al delantero José Juan Macias de revivir su carrera en la Liga MX, las críticas no se han hecho esperar por parte de varios analistas y gente de fútbol que consideran que el jalisciense ha desperdiciado su carrera por la arrogancia de sus actitudes.

Una de ellas, y quizá de las más fuertes, fue por parte del exdirectivo de Chivas, América y Cruz Azul, Ricardo Peláez, actual analista de ESPN, quien desde su tribuna en el programa Fútbol Picante expuso que Macias se ha quedado corto en su crecimiento como jugador.

“Sí, si es arrogante, él se cree más de lo que ha podido mostrar en el fútbol”😳🇲🇽



Ricardo Peláez se le fue con todo a JJ Macías al posible nuevo fichaje de los Pumas🔥🐾 pic.twitter.com/8rbDiHygmN — El Tactico Club (@TacticoClub) August 14, 2025

El principal cuestionamiento del especialista y exjugador profesional en América, Necaxa y Chivas es que Macias ha sido arrogante en su forma de comportarse y muchas veces no ha permitido sugerencias a favor de un crecimiento como jugador y futbolista.

Peláez hizo estos señalamientos con conocimiento de causa después de que ambos coincidieron en su etapa como director deportivo del Guadalajara y donde Macias buscaba abrirse paso en la Liga MX donde llegó a tener un rendimiento aceptable, pero eso lo hizo perder el piso que derivaron en la cerrazón de aceptar sugerencias.

“Es especial... es un jugador diferente, difícil de gestionar, pero sin duda tiene calidad y capacidad. Sí, es arrogante, se cree más de lo que ha podido mostrar en el futbol y eso es bueno, bien canalizado, es bueno, pero creo que pintaba para ser un grandísimo jugador y se ha quedado corto por las lesiones, por soberbia”, destacó sin chistar Peláez.

Peláez también aseguró que: “Se trata de un jugador con calidad, que tiene gol, pero no tiene sacrificio, pero sobre todo ha tenido que enfrentar muchas lesiones por las mismas actitudes que ha asumido, sobre todo en el ligamento cruzado que lo ha hecho frenar su carrera muchos meses”.

Una percepción de cerca

Por su parte, Javier Alarcón, en la misma emisión del programa Fútbol Picante cuestionó a Peláez sobre el juicio de soberbio que le adscribió al artillero tapatío, a lo cual respondió que hablaba por la cercanía que tuvo con el jugador, sobre todo porque tuvo de primera mano el trato con Macias y cuya personalidad dijo no cambia con el tiempo.

“Lo que pintaba para ser un gran jugador se ha quedado corto por las lesiones, por soberbia, por lo que sea. Debió haber madurado más, aterrizado más el tema mental y valorado más su carrera”, destacó Peláez.

Finalmente, Ricardo destacó que todas las personas merecen el beneficio de la duda y sin en Pumas le brindan la oportunidad, dependerá del propio jugador cambiar esa percepción y dedicarse al cien por ciento a reorganizar su carrera.

“En León metió muchísimos goles. Hay una etapa en el futbol en donde tienes que darte cuenta de que el futbol es una carrera corta. Tiene que valorar el lugar en el que está, la edad que tiene y dedicarse 100% a esto”, concluyó.

