Alan Mozo se pierde el clásico vs. América y quizá el resto del torneo con las Chivas

El defensa Alan Mozo de las Chivas del Guadalajara quedó fuera del clásico contra el América el próximo sábado, informó el servicio médico del Rebaño Sagrado, que inclusive ha diagnosticado un severo problema en un menisco que todo indica le costaría el resto del campeonato Apertura 2025.

Con esta mala noticia, Chivas siguió con su preparación para el importante duelo contra las Águilas en donde tienen la obligación de salir de la mala racha, pero por principio de cuentas, el técnico argentino Gabriel Milito, deberá prescindir de los servicios de Mozo como resultado de la lesión que sufrió en el partido de preparación contra el León el fin de semana pasado.

Mozo se presentó en el servicio médico del equipo debido a que reportaba dolor en la zona de la rodilla, por lo cual después de los primeros estudios se determinó que quedaba descartado para el duelo de alta trascendencia contra el América y que sería canalizado al área de cirugía para que le sea corregido un problema en uno de sus meniscos.

Después de ser valorado por el servicio médico de Chivas acudió a la clínica del doctor Rafael Ortega, donde quedó en evidencia el grave problema en la extremidad de Mozo, con lo cual se determinó su salida del terreno de juego al minuto 72 en el partido del pasado fin de semana en Chicago contra el León.

Chivas no ha dado la versión oficial y todos estos datos tendrán que ser escondidos debido a que el servicio que presta el doctor Ortega en su clínica es externo y hasta el momento el cuerpo médico del Rebaño Sagrado ha preferido guardar silencio.

Mozo con esta lesión no podrá jugar por lo menos en los próximos partidos y todo indica que estará ausente el resto del campeonato, mientras que los seleccionados que participaron en el encuentro de preparación contra Japón y Corea del Sur, como Roberto Alvarado y Raúl “Tala” Rangel, reportarán este jueves y se verá si son tomados en cuenta para el clásico.

Con la lesión de Mozo, el exdefensa de Pumas será una dura bajar, pero por lo menos Chivas ya podrá echar mano de Alan Pulido, Richard Ledezma y Omar Govea, que son importantes incorporaciones a la orden del técnico Milito.

La realidad es que Chivas con la baja producción de puntos está obligado a dar uno de sus mejores juegos para vencer al América o el proyecto del técnico Gabriel Milito estará en grave riesgo.

