¿Por qué golpeó Cuauhtémoc Blanco?..Una pregunta que todo mundo se está haciendo y que ocurrió en un partido de leyendas del América y Chivas en McAllen, Texas, en donde se observa como el exjugador de las Águilas y actual legislador agrede al portero Sergio Rodríguez de los tapatíos.

A través de un video quedó capturado el momento donde el actual diputado federal del partido del poder en México, da rienda suelta a su acostumbrada agresividad y temperamento que le hizo verse envuelto en varios episodios de esta índole a lo largo de su carrera.

Hasta en un simple partido amistoso de futbol, Cuauhtémoc Blanco se comporta como diputado de Morena.



Violento, cobarde, gandalla, vulgar, mentiroso y traicionero. pic.twitter.com/wQE62LaJwd — Jorge Triana (@JTrianaT) December 9, 2025

En la grabación pudo ver cómo el ex jugador del América impactó el rostro al portero de Chivas, Sergio Rodríguez, derribándolo al césped y después se encara con los jugadores de Chivas que se acercaron a defender a su compañero, como el caso del defensa Héctor Reynoso.

Dicha acción de inmediato generó controversia y severas críticas contra el actual político por no respetar el espíritu del juego, encendiendo las redes en donde exjugadores y usuarios de las redes sociales criticaron el comportamiento del examericanista.

Los sucesos

Fue en la ciudad texana de McAllen en donde se generaron los hechos donde se exhibió de nuevo el carácter intolerante del actual legislador del partido de Morena, donde el ídolo de las Águilas responde a un empellón del portero de Chivas Sergio Rodríguez, lanzando un golpe que derribó al guardameta de los rojiblancos.

Aunque Blanco después de ser recriminado por los jugadores del Guadalajara como Héctor Reynoso, vio la magnitud de su error y quiso reparar su comportamiento al tratar de ayudar a incorporarse al citado guardameta en una edición más del Clásico Nacional de Leyendas del América y Chivas, en donde participaron jugadores de la talla de Adolfo “Bofo” Bautista y varios más.

Cuauhtémoc Blanco golpeó a un rival en un Clásico de Leyendas en Texas



Cobarde, artero y patán, dentro y fuera de la cancha



📹 @adnnoticiasmx pic.twitter.com/9Von7IOB0C — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 9, 2025

No es la primera ocasión en que Blanco se ve inmiscuido en este tipo de acciones, siendo la más reciente en otra edición del clásico de leyendas en Tijuana, donde Blanco agredió a Alberto “Venado” Medina generando también un conato de bronca entre los veteranos de ambos equipos.

Cuauhtémoc Blanco y su polémica historial

No es la primera ocasión en que Blanco se ha visto envuelto en este tipo de sucesos, ya que desde su etapa de jugador siempre estuvo rodeado de la polémica, desde provocaciones y retos con el extécnico argentino y ahora analista de televisión Ricardo Antonio LaVolpe.

Inclusive sus arrebatos violentos que le ganaron infinidad de tarjetas amarillas y rojas que contrastaron con sus genialidades en el terreno de juego y que lo llevaron a echarse a los aficionados americanistas y de la selección de México al bolsillo.

Los incidentes en que se vio involucrado le generaron al mismo nivel de animadversión por sus roces con los rivales que le generaron críticas tanto dentro como fuera de la cancha como aquel golpe que propinó al popular comentarista de televisión David Faitelson al finalizar un partido entre América contra Veracruz.

E idolatría cuando ayudó al América a muchas épicas victorias, como a la selección nacional cuando más necesitaba de la presencia de un líder, siempre alzó la mano para sacarla de complicaciones como en las eliminatorias del Mundial de Francia 1998 y de Corea del Sur y Japón 2002.

🔴 Sale a la luz video en el que Cuauhtémoc Blanco golpea a ex portero de Chivas en partido de leyendas



Cuauhtémoc Blanco protagonizó un nuevo altercado en pleno Clásico de Leyendas al golpear en la cara a Sergio Rodríguez, ex-portero de Chivas, tras una jugada polémica.



El… pic.twitter.com/QtsfjBUApO — Azucena Uresti (@azucenau) December 8, 2025

Su misma personalidad también le trajo problemas en su faceta como político, en donde enfrenta acusaciones de abuso sexual y violencia de género en su paso como gobernador del estado de Morelos, así como otros escándalos en pleitos públicos con gobernadores, acusaciones de corrupción y ausencias injustificadas en sesiones del Congreso, lo que ha afectado su imagen pública.

El pasado 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha establecida por la ONU en 1999 para visibilizar y erradicar la violencia de género, conmemorando el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana en 1960, Cuauhtémoc Blanco también se vio envuelto en otro polémico asunto.

Ahora envió un beso a una legisladora mientras ella le recriminaba su proceder contra las mujeres, que fue asumido como otra de las múltiples provocaciones del exjugador del América y falta de empatía hacia el género femenino.

