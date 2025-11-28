Cuauhtémoc Blanco sobre abucheos a selección de México: “Tienen que aguantarse”

Cuauhtémoc Blanco no se guardó nada sobre los futbolistas de la selección México y las críticas de la afición mexicana con abucheos durante los últimos partidos amistosos de la fecha FIFA.

El ex-jugador de la selección mexicana afirmó que los aficionados están en su derecho de criticar a los jugadores y exigir resultados.

“Yo creo que tienes que aguantarte. Si das un mal partido, pues la gente paga un boleto por ver ganar a la selección mexicana. La gente está en todo su derecho y toda su razón en criticar a los jugadores que están dentro del campo. La afición lo que quiere es ver ganar a su selección. Si a mí me hubieran abucheado vería qué cosa estoy haciendo mal para mejorar”, declaró.

¡CUAUHTÉMOC HABLÓ SOBRE LOS ABUCHEOS!😨



Tras las polémicas declaraciones de los futbolistas de la Selección Nacional de México, Blanco fue contundente sobre el enojo de la afición mexicana, afirmando que él solamente hubiera mejorado para dar un mejor espectáculo pic.twitter.com/Rzu1v3SG0h — Claro Sports (@ClaroSports) November 28, 2025

Blanco se puso en la piel de los jugadores y afirmó que tienen que jugar mejor de cara al próximo Mundial 2026.

“Si a mí me hubieran dicho eso, pues trataría de jugar muchísimo mejor de lo que estoy jugando. ojalá que se pongan las pilas, hay buenos elementos, buenos jugadores”.

El Cuau afirmó que no le gusta el estilo de Javier Aguirre con la selección mexicana cuando restan menos de ocho meses para la Copa del Mundo.

“No me ha gustado, pero confío en ellos. No me ha gustado y aunque se enojen, porque tengo buenos amigos ahí, pero así soy”.

Presidenta de México evalúa ir al sorteo del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este jueves que está analizando asistir al sorteo oficial del Mundial de Fútbol 2026, programado para el próximo 5 de diciembre en Washington, aunque aclaró que su asistencia aún depende de las gestiones diplomáticas con Estados Unidos.

“Estamos en esa definición, mañana en ocho, el 5 (de diciembre) es el sorteo, estamos viendo si vamos”, explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana detalló que su equipo está evaluando si acudirán otros líderes internacionales, como el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

