En el Inter Miami esperan con cautela el duelo contra New York City

El Inter Miami afrontará un duelo contra New York City este sábado 29 de noviembre por las finales de conferencia. El conjunto de Javier Mascherano está cada vez más cerca de título y Jordi Alba ofreció sus impresiones sobre el compromiso.

El exjugador del FC Barcelona advirtió que no será un partido sencillo contra New York City. A pesar de ello, Jordi Alba considera que deben aprovechar la ventaja de la localía. El partido se desarrollará en el Chase Stadium.

“Va a ser muy difícil contra un grandísimo rival, pero también tenemos el factor campo, que estamos con nuestra gente, en casa eres más fuerte. En ese sentido, tranquilo, con ganas de que llegue ya el sábado y poder darle una alegría ya no solo a toda la afición, sino también a nosotros mismos”, dijo el defensor español en unas declaraciones difundidas por Olé.

🎙 Jordi Alba ne regrette pas sa décision de prendre sa retraite !#beINSPORTS pic.twitter.com/ldo3FYMevS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 27, 2025

Del otro lado de la acera están Chicago Whitecaps y el debutante San Diego FC. Jordi Alba mostró seguridad sobre los dos partidos que le faltan al Inter Miami para ser campeón. La final de la Major League Soccer también se jugaría en la casa de “Las Garzas”.

“Si tenemos la suerte de ganar ese partido, pensaremos en el próximo, que también lo jugaremos en casa. Estoy confiado en que va a ir bien. Obviamente pueden pasar muchas cosas, pero este año tenemos muchas opciones”, agregó.

Jugar junto a Messi es fácil

El Inter Miami de los argentinos, así puede resumirse el plantel del conjunto de a MLS. En esta temporada llegó el joven extremo Mateo Silvetti proveniente de Newell’s Old Boys. El atacante nacido en Rosario solo tiene 19 años y ha tenido que compartir dentro del campo con Lionel Messi. Lejos de sentirse presionado por jugar con el capitán de la Albicelste, Jordi Alba considera que es fácil jugar junto a él.

“A mi entender es muy fácil entenderse con Leo. Es un jugador que sabe tus características. Silvetti es muy rápido, tiene un gran uno contra uno, tiene gol y creo que en ese sentido a Leo lo ve a la perfección y se va a entender bien. Leo sabe cómo dársela y sabe el momento que va a estar el peligro de gol y, en ese sentido, va a disfrutar mucho con Leo”, explicó el defensor español.

Lionel Messi en la MLS 2025

Sigue leyendo:

– ¿Messi y el Elche? Los detalles de la curiosa foto del argentino con la camiseta del conjunto “Ilicitano”

– Hansi Flick le abre las puertas del FC Barcelona a Lionel Messi

– Cristiano Ronaldo no fue mejor que Zlatan Ibrahimovic, según Guillermo Barros Schelotto

– Lionel Messi visualiza su regreso a Barcelona