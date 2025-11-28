Los Pumas de la UNAM están tras la pista de Cristian “Chicho” Arango

Los Pumas de la UNAM deben contrarrestar la frustración de su temprana eliminación del Apertura 2025. La mejor forma de hacerlo es con fichajes. En el conjunto universitario buscarían un fichaje colombiano después de que se conociera que James Rodríguez no es prioridad. Cristian Arango sería el elegido.

En las últimas semanas se han conocido los intereses de los Pumas de la UNAM. El conjunto universitario buscaría refuerzos. James Rodríguez habría quedado descartado, al menos de momento. La prioridad del equipo de Efraín Juárez sería un delantero centro.

Los auriazules ya tendrían a un delantero en mente. Aunque no es James, Cristian Arango sería el principal candidato para llegar a la Liga MX. “Chicho” ha demostrado su calidad durante varios años en la Major League Soccer.

“Pumas ya se prepara para el Clausura 2026 y el cuadro universitario avanzó en su negociación por el colombiano Cristian ‘Chicho’ Arango“, afirmó César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes.

Los Pumas de la UNAM no son el primer club de la Liga MX que se interesan en los servicios de Cristian Arango. Los Tuzos del Pachuca fueron los primeros en buscar al colombiano en 2023.

Los números de Cristian Arango

En agosto de 2021, Cristian Arango llegó a la Major League Soccer. Desde entonces el delantero colombiano ha defendido las camisetas de Los Angeles FC, Real Salt Lake y San Jose Earthquakes. El delantero colombiano ya ha jugado más de 130 partidos en clubes estadounidenses.

“Chicho” marcó 35 goles con Los Angeles FC, anotó otros 25 con Real Salt Lake y ahora con San José ha podido convertir 14 anotaciones. Arango tiene un contrato vigente con Earthquakes que finaliza en diciembre de 2026. El atacante colombiano de 30 años está valorado en poco más de $8 millones de dólares.

“Chicho” Arango en la MLS 2025

