César Montes podría regresar a la Liga MX, pero con las Chivas

César Montes es uno de los mejores defensores mexicanos de la actualidad. El futbolista azteca milita en el Lokomotiv Moscú, pero sus horas en ese club estarían contadas. Montes podría jugar con las Chivas de Guadalajara.

El defensor de 28 años ha tenido un complejo paso por el fútbol de Europa. Después de varias temporadas descendiendo en España, el “Cachorro” se ha asentado en Rusia. Sin embargo, desde que juega en aquellas latitudes, Montes siempre ha sido vinculado con un regreso a México.

El último reporte fue expuesto por Horizontes 365. “Ahora es Chivas el que buscaría repatriar al central y uno de los capitanes de la selección mexicana”, escribió el medio al recordar que Montes proviene de Rayados de Monterrey y recientemente fue vinculado con las Águilas del América.

La información señala que el futbolista nacido en Hermosillo habría visto con buenos ojos su fichaje por las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, existe una condición: esta transacción se haría efectiva después del Mundial de 2026.

“Hay información que afirma que Montes ya dio un sí al interés de ir a jugar al Guadalajara y regresar a México, pero ha puesto una condición (…) Cachorro ha pedido que este acercamiento final se dé hasta el final del Mundial de 2026, una vez pasando, entonces estaría la puerta abierta para negociar una posible llegada a los rojiblancos”, agrega el portal.

Es lógica esta petición. César Montes tiene estabilidad dentro del fútbol ruso y no quiere poner en riesgo a pocos meses de la Copa del Mundo de 2026. Pero el valor de su ficha es un factor a tomar en cuenta.

César Montes tiene un contrato vigente con el Lokomotiv Moscú hasta junio de 2029. El “Cachorro” a sus 28 años tiene un valor de mercado que ronda los €6 millones de euros ($6.9 millones de dólares).

César Montes en números

En el Viejo Continente, César Montes ya ha jugado para el Espanyol, Almería y ahora en el Lokomotiv Moscú. El defensor mexicano llegó al conjunto ruso en septiembre de 2024. Desde entonces el “Cachorro” ha jugado 36 partidos en los que ha podido marcar 3 goles, conceder 1 asistencia durante más de 3,100 minutos dentro del campo.

César Montes 🇲🇽 jugó 90’ en la derrota de Lokomotiv ante Spartak de Moscú por marcador global de 6-3 en la Copa de Rusia 🇷🇺🏆.



Tras este resultado, el equipo del defensor mexicano queda eliminado en los cuartos de final de la competencia. pic.twitter.com/fAGdgmbb1Q — Julio Rodríguez (@julioordz10) November 26, 2025

