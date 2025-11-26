Las Chivas apuntan al campeonato de la Liga MX

Las Chivas de Guadalajara de Gabriel Milito se ganaron el beneficio de la duda en el Apertura 2025. El Rebaño Sagrado terminó muy bien la fase regular del torneo. Bryan Rodríguez habló sobre los próximos pasos del Rebaño Sagrado y reconoció que mantienen la ilusión de lograr el campeonato.

Al comienzo del torneo era impensado que las Chivas de Guadalajara pelearan por el Apertura 2025. Pero con el pasar de las jornadas el conjunto de Gabriel Milito fue ganando más confianza y se alistó como uno de los clubes que peleará por el campeonato.

Bryan González habló sobre las pretensiones del equipo en la fase final del Apertura 2025. El futbolista mexicano mantiene la ilusión de poder levantar la copa al final de la temporada.

“No quiero prometer un título. Quiero que la gente se llene con nosotros partido a partido. Nosotros vamos a dar el máximo para que eso se cumpla. Obviamente uno tiene esa ilusión y esperemos poder lograrlo”, dijo González.

"Es una ilusión muy grande ser campeones" 🏆🔴⚪️



Bryan González habló de la visita de Amaury Vergara para motivar a Chivas y de la baja de Kevin Mier ⚽️☝️



📽️: @huerta_cesar | @Mariio_Guerrero pic.twitter.com/dYvU1iY9IG — AS México (@ASMexico) November 26, 2025

Las Chivas de Guadalajara tienen una gran combinación de experiencia y juventud. Conseguir el trofeo del Apertura 2025 es un objetivo que ilusiona a los dos grandes grupos de futbolistas por igual. Después de varias temporadas, el Rebaño Sagrado vuelve a ser un aspirante al título.

“Los grandes nos lo han hecho saber. Ellos también tienen esa espinita de quedar campeones, y esperemos que todos juntos grandes, chicos, refuerzos, los que llegaron, los que han estado jugando y los que no podamos sacar esto. Es una ilusión muy grande para todos el poder ser campeones”, agregó.

Chivas vs. Cruz Azul

El rival de las Chivas de Guadalajara será Cruz Azul. La Máquina finalizó en la tercera posición en la fase regular del Apertura 2025. El conjunto Cementero consiguió 10 victorias, 5 empates y solo fue derrotado en 2 ocasiones. En este torneo ya se enfrentaron estos dos conjuntos y la victoria fue para Cruz Azul 1-2 en la casa de las Chivas.

Este jueves 27 de noviembre será el partido de ida. Las Chivas de Guadalajara recibirán en el Estadio Akron a Cruz Azul. El duelo de vuelta se desarrollará el domingo 30 de noviembre en el Estadio Banorte.

Sigue leyendo:

– La Liga MX es mejor que fútbol argentino, según Bruno Marioni

– Allan Saint-Maximin habla del duelo contra el América

– Problemas dentro de Chivas: la “noche” afecta el puesto de un delantero en el Rebaño Sagrado

– Chivas de Guadalajara complica su vínculo con Armando González