Las Chivas de Guadalajara complica su vínculo con Armando González

Las Chivas de Guadalajara tienen en su plantilla a uno de los delanteros más prometedores de la Liga MX. Armando González, campeón de goleo del Apertura 2025, no tiene su futuro definido dentro del Rebaño Sagrado. Se encienden las alarmas en las Chivas.

Armando González ha sido una grata sorpresa para las Chivas de Guadalajara y Gabriel Milito. El delantero mexicano fue la figura principal del resurgir del Rebaño Sagrado. Pero la situación contractual de la “Hormiga” es compleja.

Según informaciones de Jesús Bernal, en las Chivas si han tocado este tema con el jugador. Sin embargo, González y la directiva del club no han podido llegar a un acuerdo para extender el vínculo.

“Con respecto a su renovación, el tema ahí va. No está resuelto todavía y no va a estar en los próximos días. Es un tema que continuará avanzando. La intención es que en este mercado pudiera quedar resuelto”, reportó Jesús Bernal de ESPN.

Según informaciones de Transfermarkt, Armando González tiene un contrato vigente con las Chivas de Guadalajara hasta diciembre de 2026. El campeón de goleo de la Liga MX tiene un valor de mercado que ronda los $2.8 millones de dólares.

El buen presente de Armando González ya lo pone en el radar de otro clubes. La “Hormiga” ha sonado incluso en Europa para el Real Oviedo, club propiedad del Grupo Pachuca que ha tenido problemas para marcar goles en LaLiga.

Armando González en el Apertura 2025

La “Hormiga” jugó los 17 partidos del Apertura 2025. El delantero mexicano consiguió marcar 12 goles y conceder 1 asistencia. Cada vez que González marcó gol, el Rebaño Sagrado se llevó la victoria.

Armando González en números

Sigue leyendo:

– Miguel Herrera ya tendría un pretendiente en la Liga MX tras su paso por Costa Rica

– Efraín Juárez no tilda de “fracaso” la eliminación de los Pumas

– Armando González es elogiado por su campeonato de goleo en la Liga MX

– Problemas dentro de Chivas: la “noche” afecta el puesto de un delantero en el Rebaño Sagrado