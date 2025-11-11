Armando González es elogiado por su campeonato de goleo en la Liga MX

Armando González conquistó el campeonato de goleo con su último gol contra Rayados de Monterrey en el jornada 17 del Apertura 2025. La “Hormiga” marcó 12 goles en el campeonato y fue elogiado por Antonio Mohamed y Javier Hernández.

La tabla de goleadores terminó con tres delanteros en lo más alto. El brasileño Joao Pedro, el portugués Paulinho y el mexicano González fueron los más efectivos de cara al arco rival. Antonio Mohamed destacó que un futbolista mexicano se haya metido en la pelea por la bota de oro.

“Qué bueno que aparece un mexicano entre los goleadores, eso siempre es una buena noticia”, indicó Antonio Mohamed tras la consagración de González. Henry Martín conquistó el campeonato de goleo en 2023, Uriel Antuna hizo lo propio en 2024 y ahora la “Hormiga” consigue este galardón en esta temporada.

Otro de los que elogió la campaña de Armando González fue Javier Hernández. Chicharito no tiene un buen presente con las Chivas de Guadalajara, pero ha asumido un liderazgo dentro del vestuario. Sus consejos han ayudado a los más jóvenes, entre ellos, la “Hormiga”.

“Todo el mérito es de él porque escucha y todo. Yo lo hago con la pura intención de que sea la mejor versión de sí mismo… Ojalá pueda ir al Mundial, se lo deseo de todo corazón”, sentenció el exjugador del Real Madrid.

Goles dulces para las Chivas

Los goles de Armando González le sirvieron a las Chivas de Guadalajara para conquistar los tres puntos y meterse en la siguiente ronda del Apertura 2025. El “Rebaño Sagrado nunca perdió un partido en el que la “Hormiga” marcó gol.

-2 goles en la victoria 4-3 sobre San Luis.

-1 gol en el empate 3-3 contra Tijuana.

-1 gol en la victoria 1-2 sobre el América.

-1 gol en la victoria 3-1 sobre el Necaxa.

-1 gol en el triunfo 1-2 sobre Pumas.

-1 gol contra Mazatlán en el triunfo 2-0.

-3 goles en la goleada 4-1 sobre el Atla.

-1 gol en el triunfo 0-1 contra el Pachuca.

-1 gol en el triunfo 4-2 contra Monterrey.

Armando González en el Apertura 2025

