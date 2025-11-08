Las Chivas buscan traer de vuelta al “Rebaño” a un futbolista

Las Chivas de Guadalajara lucha por colarse al Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX. Sin embargo, desde el Rebaño Sagrado ya piensan en la próxima campaña. Los rojiblancos piensan en Jesús Angulo.

Según informaciones de Universal Deportes, desde el Rebaño Sagrado tendrían intenciones de traer de vuelta al Canelo Angulo. El futbolista nacido en Culiacán Rosales se marchó del Rebaño en diciembre de 2022. Las Chivas solicitarían nuevamente sus servicios.

“Más allá de que todavía luchan por evitar el Play-In, para avanzar a la Liguilla sin escalas, los altos mandos del Guadalajara han comenzado la búsqueda de refuerzos para el Apertura 2025 y uno de sus principales candidatos es un futbolista que dejaron ir hace no mucho: Jesús Canelo Angulo”, informó el portal.

Desde el Rebaño Sagrado se plantearían un intercambio de futbolistas. En las Chivas de Guadalajara utilizarían a Víctor Guzmán como ficha de cambio. El “Pocho” actualmente está cedido a los Tuzos del Pachuca.

“El atacante ha tenido un gran torneo con el Toluca, club al que le agrada mucho Víctor Guzmán, por lo que las Chivas ya piensan proponer un intercambio“, detalla el reporte.

Regreso a casa

Desde que se marchó de las Chivas en 2022, Jesús Angulo jugó para el Club León y ahora defiende los colores de los Diablos Rojos del Toluca. Desde que salió del Rebaño, el “Canelo” acumula 116 partidos entre sus dos clubes. Angulo ha marcado 27 goles y ha concedido 17 asistencias. Angulo se fue de las Chivas para conquistar los primeros dos trofeos de su carrera: una Liga de Campeones de la Concacaf con el León y el Clausura 2025 con el Toluca.

Jesús Angulo en el Apertura 2025

