Gilberto Mora apunta a Europa, pero no se desespera

Gilberto Mora es una de las joyas más prometedoras del fútbol mexicano. El mediocampista de los Xolos de Tijuana reconoció que su objetivo es irse al fútbol de Europa. Pero “Morita” quiere dar un paso firme en su carrera.

Después del Mundial Sub-20, Gilberto Mora llamó la atención de múltiples ojeadores en el fútbol de Europa. Mora ya era u jugador destacado en el torneo local y con la selección mexicana de mayores. Pero el torneo mundialista reafirmó sus capacidades.

En una entrevista con ESPN, Gilberto Mora reconoció que ha sido buscado por varios clubes. Pero lejos de aventurarse a la primera propuesta que le pasa por delante, el mediocampista mexicano espera pacientemente al mejor postor.

“Siempre he tratado de tener esa mentalidad, siempre buscando ser mejor cada día y creo que hasta ahorita lo he hecho bien, me falta mucho por aprender. Teniendo esa mentalidad puedo estar en grandes clubes. He logrado que varios clubes me busquen; no sé, pero yo trato de enfocarme en mi fútbol, en la cancha, que es lo más importante, y solito se va a dar”, dijo el futbolista de los Xolos.

Del mismo modo, Gilberto Mora podría ser uno de los llamados por Javier Aguirre para asistir al Mundial de 2026. El futbolista de los Xolos ya jugó la Copa Oro con El Tri y no sería descabellado su llamado. Mora cree que le puede aportar mucho al conjunto del “Vasco”

“Es un sueño representar a mi país de la mejor manera. Conozco mis capacidades y creo que puedo aportar mucho (…) Javier Aguirre es un grandísimo entrenador; es el indicado para dirigirnos en este Mundial”, agregó.

Desde 2024, Gilberto Mora forma parte del primer equipo de los Xolos de Tijuana. El futbolista de 17 años ya acumula 44 partidos con el primer equipo de Tijuana. En poco más de 2,400 minutos dentro del campo, “Morita” ha marcado 7 goles y ha concedido 2 asistencias.

Según Transfermarkt, Gilberto Mora está valorado en $4.7 millones de dólares. Sin embargo, los últimos reportes establecen que los agentes del futbolista pedirían alrededor de $30 millones de dólares.

Números de Gilberto Mora en el Apertura 2025

