¿Adiós al Chepo de la Torre? El estratega mexicano habló sobre su futuro

El Chepo de la Torre es uno de los estrategas más experimentados del fútbol mexicano. El exfutbolista azteca inició su carrera como entrenador desde 2005. De la Torre ha comandado importantes procesos, pero en la actualidad no está activo en los banquillos.

En una entrevista para el podcast de Capitán Financiero, José Manuel de la Torre reconoció que está al tanto de las especulaciones que lo envían al retiro. Sin embargo, el exfutbolista nacido en Guadalajara se visualiza ligado al fútbol en los próximos 10 años.

“Ya hay mucha información por todos lados. Viéndome en 10 años no me veo retirado del futbol, me veo a lo mejor analizando cosas alrededor y siguiendo preparándome“, reconoció el estratega azteca.

José Manuel de la Torre es consciente de las dificultades que representa dirigir en la actualidad. En la Liga MX hay un dominio de entrenadores extranjeros sobre los mexicanos. Las oportunidades cada vez son menores.

“Yo quiero seguir trabajando en la parte de la dirección, de entrenador, sé que eso está muy complicado, muy competido por todos lados por los grupos de trabajo, cómo se maneja todo. Preparado estoy, eso lo tengo claro porque estoy constantemente revisando muchos temas que pasan aquí y en todos lados, la tecnología que ayuda muchísimo cuando la sabes interpretar”, concluyó.

Chepo de la Torre en los banquillos

La primera experiencia de José Manuel de la Torre en los banquillos fue en 2005 con las Chivas de Guadalajara. El Rebaño Sagrado ha sido una silla habitual en la carrera del Chepo. De la Torre ha dirigido a los rojiblancos en dos procesos distintos y una tercera como asistente. José Manuel de la Torre también dirigió al Santos Laguna, Toluca (también en dos procesos) y al Club Puebla.

Entre los títulos obtenidos, el estratega nacido en Guadalajara conquistó el torneo Apertura 2006/2007 con las Chivas, el Apertura 2008/2009 y el Clausura 2009/2010 con el Toluca y la Copa Oro de 2011 con la selección mexicana.

