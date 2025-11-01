Las Chivas están cerca de tener un campeón de goleo después de cinco años

Las Chivas de Guadalajara están dando la pelea en el Apertura 2025. Parte de los buenos resultados se debe el rendimiento de Armando González. El atacante de 22 años está luchando por el campeonato de goleo de la Liga MX, un galardón que ha quedado muy lejos en el recuerdo del Rebaño Sagrado.

En 15 partidos disputados, la “Hormiga” González ha podido anotar 10 goles. El delantero de 22 años le anotó goles a San Luis, Xolos de Tijuana, Club América, Rayos del Necaxa, Pumas de la UNAM, Mazatlán y Atlas.

Lo curioso del caso es que cada vez que Armando González anotó, las Chivas de Guadalajara se llevaron la victoria. La “Hormiga” aportó su cuota goleadora en seis de las siete victorias del Rebaño Sagrado.

Con esta doble cifra de goles, Armando González es el segundo máximo goleador del Apertura 2025. El líder es Paulinho, atacante de los Diablos Rojos del Toluca que tiene 11 anotaciones.

Armando González tendrá dos partidos para intentar igualar o superar el registro de Paulinho. El primero de ellos será el domingo 2 de noviembre contra los Tuzos del Pachuca; la segunda oportunidad será el 8 de noviembre cuando las Chivas reciban a Rayados de Monterrey.

El último goleador de las Chivas

Las Chivas de Guadalajara no tienen a un líder de goleo desde el Apertura 2019. En aquel torneo, Alan Pulido quedó en lo mas alto de la tabla de goleo, pero con la peculiaridad de que compartió la cima con Mauro Quiroga, futbolista de los Rayos del Necaxa (ambos con 12 goles).

En aquella temporada, Alan Pulido le convirtió un gol a Juárez, San Luis, Tigres, Pachuca, América, Pumas y dobletes a León, Monterrey y Veracrúz. De hecho, en su último partido marcó los dos goles que le permitió quedarse con la distinción como máximo goleador de la temporada.

