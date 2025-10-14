Hirving Lozano le manda guiño a las Chivas y al América

Hirving Lozano es uno de los futbolistas mexicanos que actualmente lidera la Major League Soccer. El “Chucky” es el jugador franquicia de San Diego FC. No se descarta que en un futuro Lozano vuelva a la Liga MX. El propio futbolista no le cerró las puertas a ningún club, incluidas las Águilas del América y las Chivas de Guadalajara.

El “Chucky” es un delantero de prestigio. Hirving Lozano ha sobresalido en el fútbol estadounidense con un club que recién está teniendo su primera participación en la primera división.

Lozano fue cuestionado sobre un posible regreso a la Liga MX. El “Chucky” fue consultado sobre dos de los clubes más grandes de México. El atacante de 30 años reconoció que no tendría problemas para representar a las Chivas o al América.

“No cierro las puertas a ninguno, son grandes clubes, ¿por qué no? Chivas sería una experiencia bonita, también América, el grande de México, me gustaría estar ahí, pero el tiempo lo dirá”, dijo Hirving Lozano para TUDN.

Los primeros pasos de Hirving Lozano en México fue con los Tuzos del Pachuca. El delantero mexicano jugó en las inferiores del Pachuca en las categorías sub-18 y sub-20. Con la mayor, Lozano disputó hasta 149 partidos en los que pudo marcar 43 goles y conceder 31 asistencias.

“La verdad que sí, me fui muy joven de México. Regresar a mi país y tener esa experiencia diferente sí me gustaría. Estoy muy agradecido con Pachuca, con Jesús y con todos; me dieron todo, educación, casa, comida, y la oportunidad de debutar en primera”, agregó.

