Santiago Giménez explicó las razones por las que no jugaría con las Chivas de Guadalajara

Santiago Giménez es uno de los futbolistas mexicanos de mayor prestigio a nivel europeo. El “Bebote” juega en el AC Milan, uno de los clubes más grandes de toda Europa. En la Liga MX jugó para Cruz Azul y en un juego de hipótesis, Giménez reconoció las dificultades que tendría para jugar en un equipo como las Chivas de Guadalajara.

En una emisión en directo a través de sus redes sociales, Santiago Giménez respondió preguntas de los aficionados. Además de recordar una anécdota con Gilberto Mora, el “Bebote” habló sobre la posibilidad de que en algún momento vista los colores del Rebaño Sagrado.

“¿Jugarías en las Chivas? Para empezar, no sé si puedo jugar en Chivas. Por lo que me han dicho, no puedo. Porque necesito o nacer, haber nacido en México, o que mis papás hayan nacido en México. Y pues no, ninguna de las dos; entonces creo que no puedo“, dijo Giménez en unas declaraciones recopiladas por el diario Récord.

Esta “regla del mexicano” está muy difusa en la actualidad. La filosofía de las Chivas de Guadalajara se ha puesto en tela de juicio con los casos de Santiago Ormeño, jugador que representó a la selección de Perú, y Cade Cowell, futbolista nacido en Ceres, California.

Santiago Giménez en México

En la Liga MX, Santiago Giménez jugó para un solo club. El “Bebote” tiene su pasado con Cruz Azul, equipo en el que disputó partidos con las categorías juveniles Sub-18 y Sub-20.

Ya en el primer equipo de La Máquina, Santiago Giménez disputó 109 partidos. El “Bebote” dejó un balance de 21 goles y 11 asistencias en 5,183 minutos dentro del campo. Giménez tiene 24 años, todo parece indicar que aún le quedan varios años antes de pensar en su regreso a la Liga MX.

