Santiago Giménez podría pelear su puesto con Robert Lewandowski

El Milan, después de perder en su debut en la Serie A, ha enderezado su rumbo en el fútbol italiano. El conjunto Rossoneri lidera la tabla de posiciones, pero el torneo aún está empezando. La directiva del Milan planea profundizar su plantilla a mitad de temporada con Robert Lewandowski. El puesto de Santiago Giménez peligra.

Santiago Giménez ha tenido un lento arranque de temporada. El delantero mexicano solo tiene un gol en esta campaña y esto ha generado algunos murmullos entre los aficionados. A pesar de que han valorado su esfuerzo, los delanteros se miden con goles.

Es por esto que la dirigencia del Milan ha buscado alternativas para su ataque. Los reportes del periodista Luca Cohen informan que el conjunto Rossoneri ya se estaría moviendo en la contratación de Robert Lewandowski.

“Contactos entre Zahavi y Tare para tratar la situación de Lewandoski . Intenten comprender la situación respecto al futuro del polaco“, informó el periodista.

Igli Tare es el director deportivo del AC Milan; Pini Zahavi es agente de Robert Lewandowski. Estos dos personajes se habrían puesto en contacto para “tantear” la zona. El delantero polaco cumple un rol no tan protagónico dentro del FC Barcelona y una salida del club podría beneficiarle.

El contrato de Robert Lewandowski finalizaría en junio de 2026. En este sentido, el mercado invernal sería la última oportunidad del conjunto blaugrana para sacar algo de dinero por su ficha. El valor del delantero polaco ronda los $15 millones de dólares.

La temporada de Robert Lewandowski

A sus 37 años, Robert Lewandowski sigue siendo un delantero de temer. En la temporada 2025/2026, el atacante polaco acumula 8 partidos jugados (341 minutos dentro del campo). Lewandowski ha marcado 4 goles, todos por LaLiga.

Robert Lewandowski es un delantero de mucho prestigio que le podría aportar experiencia al ataque del Milan. Santiago Giménez podría beneficiarse de su presencia en caso de que se decidan jugar con dos delanteros. Lewandowski ha marcado más de 600 goles en su carrera profesional y es el tercer máximo goleador de la historia de la Champions (105 goles).

