En el Milan siguen esperando con paciencia a Santiago Giménez

El Milan poco a poco sigue aceitando sus piezas en la temporada. El conjunto Rossoneri no ha demostrado un gran futbol y sus delanteros han sido señalados. A pesar de que se espera más de Santiago Giménez, el entrenador Massimiliano Allegri no le mete presión.

Después de perder en la primera jornada de la Serie A 1-2 contra el Cremonese, el Milan acumula dos triunfos consecutivos. El sector defensivo se ha visto más sólido que el ofensivo.

Santiago Giménez es uno de los señalados por la ausencia de goles en el conjunto Rossoneri. De hecho, el “Bebote” no ha podido marcar goles en lo que va de temporada. Massimiliano Allegri le pide calma.

“Tenemos muy buenos atacantes. (Santi Giménez) está bien, ha tenido muchas oportunidades (de marcar), pero solo tiene que mantener la calma porque va a empezar a anotar, siempre ha marcado y lo volverá a hacer”, dijo el estratega italiano.

La sequía de Santiago Giménez

En esta temporada, Santiago Gimpenez ya ha podido disputar 4 partidos. El “Bebote” ha jugado 3 duelos por la Serie A y un compromiso por la Copa Italia. En 335 minutos dentro del campo, el exdelantero de Cruz Azul no ha podido anotar su primer gol.

Para encontrar el último gol de Santiago Giménez con el Milan hay que remontarse al 9 de mayo de este año. En aquella fecha, el “Bebote” le marcó dos goles al Bolonia por la Serie A.

Este sábado Giménez tendrá una nueva oportunidad para acabar con su sequía. El delantero mexicano visitará con el Milan el Bluenergy Stadium para enfrentar al Unidense.

