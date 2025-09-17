Santiago Giménez recibe un espaldarazo en el Milan

El Milan no ha tenido un inicio de temporada muy brillante. El respetado conjunto italiano ha podido sacar resultados positivos, pero poco le ha sobrado en su fútbol. Uno de los criticados ha sido Santiago Giménez. Pero el “Bebote” ha sido respaldado por su compañero Koni de Winter.

Las críticas sobre el conjunto Rossoneri se enmarcan en el ataque. La defensa ha mostrado una mayor solidez, pues solo han recibido gol en un solo partido en lo que va de temporada.

En el último compromiso, el Milan venció 1-0 al Bolonia. Luka Modric marcó el 1-0 definitivo que le dio los tres puntos al los Rossoneri. Koni de Winter destacó el nivel colectivo de un equipo que no recibió ningún disparo a portería en todo el compromiso.

“Luchamos como equipo, defendimos y atacamos como equipo . Eso es lo que quiere el entrenador: que juguemos y ganemos como equipo ”, dijo Koni de Winter para AllMilani.it.

Entre su análisis del compromiso, Koni de Winter destacó el partido de Santiago Giménez. El defensor belga considera que los goles del “Bebote” están por llegar, pero recalcó el aporte de Giménez en facetas colectivas.

“Santiago jugó para el equipo. Cuando se gana, nadie se siente mal. El gol llegará, y su momento“, dijo Koni de Winter.

Sin goles en la temporada

Santiago Giménez no ha podido gritar su primer gol oficial en la temporada 2025-2026. Al tomar en cuenta la Copa Italia y la Serie A, el “Bebote” ha disputado 4 partidos. En 335 minutos dentro del campo Giménez no ha podido concretar su primera anotación.

La próxima oportunidad de Santiago Giménez será el sábado 20 de septiembre. El Milan tendrá una compleja visita al Udinese en el Bluenergy Stadium.

