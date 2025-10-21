Santiago Giménez le da el visto bueno a Gilberto Mora

Gilberto Mora ha tenido que madurar muy rápido como jugador. Con 17 años, el mediocampista de los Xolos de Tijuana se ha convertido en la promesa más grande de todo el fútbol mexicano. Mora tiene mucho peso a su espalda, pero Santiago Giménez cree que el juvenil tiene algo especial.

En la Copa Oro de 2025, Santiago Giménez compartió junto a Gilberto Mora en la concentración de la selección mexicana. En una emisión en directo en Tiktok, el “Bebote” reveló una anécdota del futbolista de los Xolos de Tijuana. Mora tiene una madures peculiar para un chico de 17 años.

“Iba volteando a los lados y todos los jugadores con su teléfono chateando, viendo Instagram, TikTok y en una volteo y estaba Morita leyendo un libro y ahí dije: ‘este es diferente’, pequeños detalles pero que hacen la diferencia. Eso me gustó mucho de Mora y después en la cancha ni se diga, es un crack”, recordó Giménez.

En esa Copa Oro, con 16 años, Gilberto Mora disputó sus primeros minutos con la selección mexicana. El joven mediocampista no disputó ni un minuto en la fase de grupos. Mora debutó en los cuatros de final y disputó 73 minutos contra Arabia Saudita, 77 minutos contra Honduras y 75 minutos en la final contra Estados Unidos.

Santiago Giménez y Gilberto Mora

Hay algo que une a Santiago Giménez y Gilberto Mora. Ambos futbolistas son representados por Rafaela Pimienta, importante agente con gran renombre en el fútbol de Europa. Pimienta consiguió que el “Bebote” jugara en el AC Milan, uno de los equipos más importantes de Italia y todo el Viejo Continente. Pimienta tiene altas expectativas con su otro representado mexicano.

“Con $15 millones de dólares no me compro una pierna de Gilberto Mora (…) No puede hacer un traspaso antes de 18 años, no autorizado, pero si un equipo quiere hablar con él, su equipo lo debe autorizar. Vinícius, Endrick cerraron contratos a los 17 años y después hicieron el traspaso a los 18“, dijo Pimienta para TUDN.

Gilberto Mora en la Liga MX.

