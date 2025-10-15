Secuelas del Mundial: Diego Ochoa tiene una larga lista de pretendientes

La selección mexicana tuvo una gran participación en el Mundial sub-20 de Chile. El Tri quedó eliminado en los cuartos de final de la competición. A pesar de que hay un sabor agridulce de que se podía llegar más lejos, los futbolistas aprovecharon su vitrina para llamar la atención de clubes de Europa. Uno de ellos fue Diego Ochoa.

Es evidente que los flashes del Mundial se lo llevaron los mediocampistas ofensivos y delanteros. Gilberto Mora, Elías Montiel, Hugo Camberos y Obed Vargas fueron algunos de los jugadores que más resaltaron. Pero el costado defensivo no se quedó atrás y Diego Ochoa dejó buenas impresiones en el Viejo Continente

“De acuerdo a fuentes muy cercanas, pudieron confiar que especialmente Brujas, Porto y PSV han contactado con el agente para saber condiciones“, informaron desde el portal 365 Score.

Diego Ochoa actualmente juega con los Bravos de Juárez, pero el central mexicano está prestado a este club. El dueño de la ficha de Ochoa son las Chivas de Guadalajara. El central nacido en Zapopan tiene un contrato vigente con el club hasta junio de 2026.

“La agencia que representante de Diego Ochoa dejó en claro que es una situación un tanto complicada para una compra inmediata, pues no cuenta con cláusula de rescisión y se encuentra cedido en Juárez, Club que tiene opción de compra, pero que también Chivas tiene una cláusula de recompra, por lo que si lo quieren fichar deberán esperar a saber si negociarán con Chivas o con Juárez”, agrega el reporte.

Diego Ochoa en el Mundial

El defensor categoría 2005 jugó todos los partidos del Mundial Sub-20 de Chile. Diego Ochoa fue titular en los partidos contra Brasil, España, Marruecos, Chile y Argentina. El defensor del Rebaño Sagrado le marcó un gol a la Canarinha y fue capitán en el partido contra la selección marroquí.

Números en el Apertura 2025

