Javier Aguirre reacciona al nuevo empate de México contra Ecuador

La selección mexicana tenía la responsabilidad de limpiar su imagen en el Estadio Akron. El Tri venía de ser goleado 0-4 ante la selección colombiana. El conjunto azteca igualó con Ecuador 1-1 en un partido que le sigue dejando dudas a Javier Aguirre.

El segundo partido de la doble fecha FIFA de octubre representó un gran cambio en el funcionamiento de la selección mexicana. El gol de Germán Berterame en los primeros minutos del partido le sirvió al conjunto del “Vasco” para quitarse la presión del partido anterior.

“Estamos buscando jugadores, necesitamos los mejores 25 para el Mundial de una población de 50 y 60, no los hemos encontrado“, dijo Javier Aguirre tras el partido.

Este es un partido que se adapta muy bien a un escenario mundialista. La selección mexicana jugó en Guadalajara contra una selección clasificada a la Copa del Mundo. En este “simulacro”, El Tri aprovechó la localía para equiparar la diferencia de nivel con su rival.

“El cambio fue de actitud. Seguramente obedece a que nos tuvimos pronto en el marcador, que estás en casa con tu gente, con las modificaciones que hablábamos. A mí me da la sensación de que hoy, en cuanto a actitud, a voluntad, a esfuerzo, no tengo nada que reprocharles a los jugadores. Sí, en otros asuntos”, agregó Aguirre.

Dificultades defensivas

En la segunda mitad, la selección mexicana solo generó un intento ofensivo que realmente complicó a la defensa ecuatoriana. En este complemento, México retrocedió a su área y pudo haber recibido el 1-2. A pesar de que Javier Aguirre considera que hubo problemas en la marca, el “Vasco” quedó a gusto con la igualdad.

“En el trabajo defensivo de repente flojeamos un poco, de repente en el área rival, como tú hablabas con tu colega, nos faltó ser más determinados para entrar, para ir. No sé, no encuentro las palabras, pero no sé si merecíamos ganar, pero tampoco perder”, concluyó.

El próximo partido de México será en un mes. El 15 de noviembre el Estadio corona será el escenario del duelo entre la selección mexicana y Uruguay, otro rival sudamericano que estará en el Mundial de 2026.

