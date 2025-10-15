México y Ecuador empiezan con goles y acaban con patadas en empate de 1-1

GUADALAJARA, México – La selección de Ecuador sacó este martes con solvencia un empate de 1-1 a la de México, que mostró una ligera mejoría tras la goleada sufrida ante Colombia, en el Estadio Akron de Guadalajara, una de las sedes del próximo Mundial.

El argentino naturalizado mexicano Germán Berterame puso adelante al Tri en el minuto 3, pero Jordy Alcívar dejó todo igual en el 20 al ejecutar con precisión un penalti cometido sobre el goleador Enner Valencia.

Goleados 4-0 por Colombia el pasado sábado, los mexicanos salieron con la sangre en el ojo, dispuestos a pasar la página, y tomaron ventaja muy temprano.

Los locales aprovecharon un despiste de la defensa. Berterame se benefició de la mala comunicación entre el mediocentro Pedro Vite y el central William Pacho, y de pierna derecha puso el 1-0.

México trató de sacar ventaja del buen momento anímico y en el minuto 11 creó peligro con un remate de Hirving Lozano, que salió levemente desviado.

Una falla de Luis Romo provocó que el guardameta mexicano José “Tala” Rangel derribara a Valencia, el máximo goleador de la selección ecuatoriana, y provocara un penalti convertido por Alcívar.

Rangel evita el gol de Ecuador en la segunda parte

Los locales fueron mejores en el resto de la primera parte, aunque crearon pocas oportunidades de gol.

En el segundo tiempo la Tri adelantó sus líneas y acorraló a México en su área. El portero Rangel realizó una buena atajada a los 59 en una llegada dentro del área de Valencia y 10 minutos más tarde desvió un cañonazo lejano de Alcívar.

Jugadores de las selecciones de México y Ecuador tuvieron una bronca durante el segundo tiempo del partido amistoso realizado en Guadalajara. Crédito: Juan Carlos Cubeyro | Imago7

A 20 minutos del final el partido se tornó bronco, con varias faltas consecutivas que fueron calentando los ánimos, hasta que en una esquina del campo inició una trifulca en la que participaron varios jugadores de ambos equipos.

Los mexicanos se volcaron al ataque y en un intervalo de 3 minutos, del 83 al 86, pudieron anotar.

En los minutos finales, la afición entonó el grito homofóbico que suelen entonar los hinchas mexicanos cuando están disconformes con el rendimiento de su equipo, aunque en este ocasión no hubo ninguna interrupción del partido.

Vista general del Estadio Akron antes del juego amistoso entre las selecciones de México y Ecuador. El Tri regresará al estadio de las Chivas en la Copa del Mundo de 2026. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Alineaciones México vs. Ecuador

México: José Raúl Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes, Mateo Chávez; Erik Lira, Luis Romo (Marcel Ruiz, m.61), Erick Sánchez (Alexis Gutiérrez, m.76); Julián Quiñones (Alexis Vega, m.75), Germán Berterame (Santiago Giménez, m.61) y Hirving Lozano (César Huerta, m.60). Seleccionador: Javier Aguirre.

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, William Pacho, Alan Minda (Nilson Angulo, m.46), Jordy Alcívar; Pedro Vite (Patrik Mercano, m.68), Angelo Preciado (Kendry Páez, m.28), Yaimar Medina (Jhoanner Chávez, m.81); John Yeboah, Enner Valencia (Leonardo Campana, m.68) y Alan Franco. Seleccionador: Sebastián Beccacece.

Árbitro: Juan Gabriel Calderón, de Costa Rica. Amonestó a Erick Sánchez, César Montes, John Yeboah, Jordy Alcívar, Yaimar Medina y Joel Ordóñez.

