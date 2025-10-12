México exhibe su realidad al ser goleado por Colombia 4-0 en un sábado negro

Cuando se esperaba que la selección de México mostrara todas las mejorías de la preparación que realiza para el Mundial 2026, de pronto Colombia le dio un golpe de realidad al exhibir todas sus carencias con una escandalosa goleada 4-0 ante un gran ambiente en el AT&T Stadium.

Una derrota que vino a redondear un sábado negro para las selecciones mexicanas, pues minutos antes la selección azteca Sub 20 volvió a sucumbir en un duelo ante un representativo nacional de Argentina en el Mundial que se realizó en Chile al caer 2-0 y de esta forma terminar con su sueño de llegar a las semifinales.

¡INSÓLITO! ‼️😨😨



Malagón sale mal y regala el cuarto gol de Colombia ❌😩😩



📲📺¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en VIX! 🟠 #CompaVsParce pic.twitter.com/TcgkpAfnEH — TUDN USA (@TUDNUSA) October 12, 2025

Sin duda resultados para poner a pensar a todo mundo en México, pero sobre todo por la pobre exhibición que realizó en la ciudad de Arlington, Texas, en donde fueron pasados por encima por la tercera mejor selección de las pasadas eliminatorias mundialistas sudamericanas como fue Colombia, que solo quedó detrás de Argentina y un punto detrás de Ecuador que ocupó el segundo lugar.

Ahora con goles de Jhon Lucumi al minuto 16, Luis Fernando Díaz al 56, Jefferson Lerma al 64 y Johan Carbonero al minuto 87, que exhibieron una pobreza futbolística de México, pues más allá de las ausencias de Raúl Jiménez en el ataque y de Edson Álvarez en el mediocampo, realmente fueron borrados por Colombia.

¿ERA ROJA? 👀



¡Terrible entrada! Jorge Sánchez le deja un recuerdito a Luis Diaz y cae el tercer gol de Colombia ❌



📲📺¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en VIX! 🟠#CompaVsParce pic.twitter.com/N576EihFna — TUDN USA (@TUDNUSA) October 12, 2025

Los detalles del encuentro

México salió a jugar contra Colombia con la idea de poner garra y actitud, pero la escuadra cafetera les demostró que contra ellos no basta eso, sino que requieres condiciones futbolísticas para encarar el engranaje comandado por el mediocampista del León James Rodríguez.

Entonces lo que paso en la cancha de la casa de los Dallas Cowboys de la NFL ni el propio “Vasco” Aguirre lo esperaba, pues salvó un disparo de Santiago Giménez a los 12 minutos que pasó a un costado del poste derecho de la meta del portero cafetero David Ospina.

Pero Colombia reaccionó con fuerza cuatro minutos después cuando Lucumi aprovechó el error de marcación de la zaga mexicana y que se complicó por la falta de salidas que carece el portero Luis Malagón para permitir que el colombiano depositara el esférico en las redes.

¡Gol de Colombia! 🇲🇽⚽🔥



Lucho Díaz baila a la Selección Mexicana y marca el segundo ‼️👀



📲📺¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en VIX! 🟠#CompaVsParce pic.twitter.com/5AKKxxfQoQ — TUDN USA (@TUDNUSA) October 12, 2025

Pero después vino lo peor, porque ni Marcel Ruiz, Alexis Vega, Orbelín Pineda y Diego Lainez no pudieron hacerle frente a unos colombianos encabezados por Luis Díaz y que junto con Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Kevin Serna y James Rodríguez que trabajaron a favor de Luis Suárez y terminaron por pasarle encima a la escuadra azteca.



La peor exhibición

Para la segunda mitad, México no mejoró, por el contrario, permitió que los colombianos de la mano de Luis Díaz y James Rodríguez empezaron a superar a los mexicanos, como pasó con el 2-0 cuando Díaz del Bayern Múnich logró vencer sobre la salida de Malagón por segunda ocasión la portería azteca.

Pero lo peor vino cuando Kevin Serna logró anidar el 3-0 y sobre todo el 4-0 cuando en una descolgada Johan Carbonero se llevó a César Montes como lo había hecho Luis Díaz a Jorge Sánchez en el segundo y ahora completó la acción sobre la precipitada salida de Luis Malagón para colocar el 4-0 en medio de las piernas del portero del América.

¡GOL DE COLOMBIA!⚽🇨🇴



Los Cafeteros se adelantan en una jugada a balón parado 😱



📲📺¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en VIX! 🟠 #CompavsParce pic.twitter.com/rfggK1QTaT — TUDN USA (@TUDNUSA) October 12, 2025

Esta fue la gota que derramó el vaso, pues la afición mexicana reprobó la actuación del cuadro azteca abandonando las tribunas del AT&T Stadium con abucheos y silbidos para el equipo nacional mexicano que requiere de reorganizar sus filas y analizar que es lo que falta, quizá a Gilberto Mora o al propio español Álvaro Fidalgo, que para la fecha FIFA de marzo ya será elegible para ser tomado en cuenta en el cuadro nacional.

