Colombia elimina a la gran favorita España en el Mundial Sub 20: 3-2

Con un “hat trick” de Néiser Villarreal, la selección de Colombia vino de atrás para eliminar a la favorita selección de España 3-2 en un duelo espectacular y así convertirse en el primer semifinalista del Mundial Sub 20, en una de las primeras grandes sorpresas de la justa universal que se realiza en Chile.

Los colombianos empezaron el encuentro con el primer gol de Villarreal en el minuto 38, pero España se recuperó para darle la vuelta en el segundo tiempo con anotaciones de Rayane Belaid al minuto 56 y de Jan Virgil a los 59 minutos, cuando los españoles tuvieron sus mejores momentos en el terreno de juego.

La desventaja fue un acicate para Colombia que con una espectacular ofensiva se fueron adelante y le ganaron el momento anímico y mental a los españoles para que Villarreal anotara los dos goles de la remontada a los minutos 64 y 89, este último que terminó por matar al cuadro de la Furia Roja.

Fue España la escuadra que tomó las riendas del encuentro, pero no llevó la puntería afinada al fallar varias oportunidades que mantuvieron en el juego a los colombianos, que dentro de sus limitaciones fue creciendo hasta que a los 38 minutos fueron los primeros en abrir el marcador en un buen remate en el centro del área.

Las acciones fueron tan intensas y bien jugadas que el duelo quedó candente para que en la segunda mitad los equipos se brindaran en un gran espectáculo, con ambos equipos bien abiertos y con una España que entendió que tenían que ponerse el puñal entre los dientes en busca del resultado.

Fue así como los españoles al minuto 56 lograron el empate por conducto de Rayane Belaid y tres minutos Jan Virgili culminó una jugada en una pared que le permitió batir la meta colombiana y poner a los sudamericanos contra la pared en el minuto 59.

Los colombianos, al ver como España se puso al frente en el marcador, también reaccionaron y buscaron la meta enemiga para que cinco minutos después Villarreal apareciera a los 64 de tiempo corrido en una gran jugada que hizo que los españoles se sintieran presionados.

Con el empate Colombia y España se trenzaron en un duelo de toma y daca, por lo que cuando parecía que el juego se iría a tiempos extras apareció Néiser Villarreal para robar el balón y en un mano a mano definir la jugada con un gran gol que provocó la locura en el estadio a favor de la escuadra cafetera.

Pero este juego no podía terminar sin el drama de un penalti a favor de España, pero que en la revisión el silbante echó atrás su marcación y decretó la victoria de los colombianos para que se convirtieran en el primer equipo en las semifinales del Mundial Sub 20 y que los españoles tomaran el boleto de avión para regresar a casa.

Ahora Colombia enfrentará a Argentina que en la segunda semifinal de este sábado dejó en el camino a México con un contundente 2-0.

