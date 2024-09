Colombia avanza a cuartos de final del Mundial Sub-20 con golazo de Linda Caicedo

Linda Caicedo guió con un golazo a Colombia para derrotar a Corea del Sur y meterse a los cuartos de final del Mundial Sub-20 femenino. El equipo cafetero se une a España, Estados Unidos y Brasil con un lugar en la siguiente fase.

La estrella de Colombia y Real Madrid femenino abrió el marcador en el minuto 64 gracias a un gran pase y definió con frialdad para darle la victoria a su país frente a más de 30,000 aficionados en Cali.

Las Cafeteras ahora esperan a su rival de cuartos de final que saldrá del ganador del partido entre Francia y Países Bajos de este jueves.

Este jueves se enfrentan Corea del Norte vs. Austria, Alemania vs. Argentina, Francia vs. Países Bajos y Japón vs. Nigeria.

Linda Caicedo feliz por el gol pero van “paso a paso”

La colombiana Linda Caicedo, que le anotó este miércoles un golazo a Corea del Sur para la victoria de su selección y el pase a los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20, dijo que el triunfo es importante pero que van “paso a paso”.

“Fue una felicidad completa el gol, no puedo describirlo. Realmente avanzar en esta clase de mundiales es bastante complejo, el grupo que nos tocó fue muy jodido y ahora ganarle a Corea del Sur es muy importante y queremos el objetivo pero paso a paso”, dijo la jugadora del Real Madrid en la zona mixta del estadio Pascual Guerrero de Cali.

“(Estoy) demasiado feliz por el equipo, por el gol, por la victoria, ya mañana es un nuevo día, hay que pensar en lo que se viene, es un paso mas, así que lo importante es seguir avanzando”, agregó.

Y sobre los problemas que les creó a las colombianas Corea del Sur, Caicedo dijo que “el equipo estuvo muy junto defensiva y ofensivamente y por eso logró el resultado”.

