El “Vasco” Aguirre no esperaba flores de la prensa después de la derrota 4-0

Javier Aguirre está consciente de que el entorno de la selección de México no está para bollos y que después de la derrota con Colombia 4-0, las críticas que se generaron en contra del Tricolor y contra su proceso, inclusive pidiendo su renuncia, son normales y que no esperaba flores.

En pregunta de La Opinión en la conferencia de prensa previa al duelo de este martes contra Ecuador que cerrará la actividad de la fecha FIFA de octubre, Aguirre destacó que en casi 50 años de trayectoria como técnico siempre ha estado al ojo clínico del periodismo, pero siempre por cuestiones de su trabajo y no por un tema personal: “Así lo he tomado siempre y no esperaba menos después del resultado que obtuvimos”.

Sobre este tema del comportamiento de los medios de comunicación, que en los últimos 23 años han crecido de sobremanera y de lo que eran 10 o 12 críticas, ahora llegan a los 100 o hasta más, pero entiende el momento que vive la selección y la importancia para la gente.

“El otro día me decían callaste unas bocas, no es mi trabajo, callar bocas, no es mi trabajo, hacer el trabajo de ustedes, de la prensa, de la crítica, como ustedes están trabajando en lo suyo, juzgan lo que ven, no creo que las críticas sea un tema personal, tengo tantos años de entrenador, cerca de 30, a lo sumo y en el fútbol 50 años en el fútbol. Saben cómo soy, por lo tanto, no creo que sea un tema personal ni no para poner a Pedro y quitar a Juan. No creo que eso sea así, creo que somos mexicanos, sino porque todos queremos que le vaya bien a la selección de México”, destacó

El estratega del Tricolor fue más allá en su exposición del comportamiento del periodismo: “Creo que nos gusta el fútbol, creo que nos importa porque es la selección de México, no es la selección de Javier, la de los jugadores o de tal o cual empresa, por lo tanto, todo estamos calificados para hablar de ella, porque el fútbol es sencillo, porque nos gusta, es parte de nuestra cultura y de parte encima nos pagan y ustedes hacen su trabajo, no es algo que especialmente a mí me detenga, no es algo personal o que me lastime”, aseguró.

Después de una goleada no esperaba elogios

Por esa razón, Aguirre, frente a los cuestionamientos de esta casa editorial, dijo que después del 4-0 con Colombia, era obvio que las críticas iban a abundar y varias de ellas pidiendo su cabeza: No esperes que si perdimos 4-0 hablen bien de ti, no veo que haya algo que se rescate, nada es normal y también te digo en el 2002, había a la cuarta parte de esta sala”.

“Hablaba yo de la transmisión de la Sub 20, porque cuando fueron campeones del 2005 los de la Sub 17, no recuerdo que hubiera tantos medios pendientes, con tantos reflectores con la Sub 17 y hoy no es que hayan tenido que defender el país, pero sí, se creó un ambiente importante. Porque es algo que importa y los medio de comunicación tienen que comer, porque lo necesitamos todo, pero no soy quién para decir si las críticas son justificadas o no las críticas. Yo soy muy autocrítico y más duro de lo que ustedes piensan, no me gusta hacer el trabajo de otros, ni calificar públicamente a nadie”, concluyó.

