Argentina olvida su grandeza y se burla de la Sub 20 de México con música del Chavo del ocho

A los jóvenes jugadores de la selección Sub 20 de Argentina se les olvidó de pronto una máxima del deporte, en el sentido de que hay que ser más humildes en la victoria y grandes en la derrota, pues al finalizar el juego contra la selección de México se burlaron de sus adversarios con música del Chavo del ocho.

En medio de una creciente rivalidad, el seleccionado argentino en esta categoría reafirmó su dominio sobre el cuadro azteca con su tercera victoria por una derrota desde la primera ocasión que se vieron las caras hace 26 años y quizá por esa razón los dirigidos por el exseleccionado nacional Diego Placente quisieron patentizar su superioridad con esta provocación después del encuentro realizado en el estadio nacional de Chile.

Frente a este video, que circula en redes sociales, se ha generado una disputa ideología en donde han aparecido todo tipo de comentarios, burlas e insultos, que van desde el aspecto personal, social, deportivo y económico entre ambos países, cuando al final de cuentas se trató de un juego de fútbol entre el equipo poderoso y otro que aspira un día a alcanzar o superar ese nivel de sus adversarios sudamericanos.

Después de una intensa batalla en donde el seleccionado sudamericano mostró su mayor oficio, dejó en el camino a la oncena mexicana dirigida por Eduardo Arce que a la mera hora de las acciones pareció fallar en la elección del parado táctico y en los jugadores que utilizó para enfrentar a la Albiceleste.

Su principal pecado fue echar mano de César Garza en lugar de Diego “Chicha” Sánchez de los Tigres de la UANL, desarticulando las cosas por el sector izquierdo en la marca, pues Iker Fimbres nunca se acomodó en esa posición y permitió que los argentinos explotaran la falta de marca por ese costado, logrando por ahí el primer gol en el minuto 21 del encuentro por conducto de Maher Carrizo.

Después fue imposible que México reaccionara, pues los argentinos empezaron a utilizar el oficio, las mañas, golpeteando en todo momento a los jugadores aztecas, sin importarle ensuciar las acciones para llevarse la victoria que en el segundo tiempo por conducto Mateo Silvetti a los 56 minutos le dio forma a otro golpe de los argentinos sobre los aztecas.

Los memes no perdonaron a la Sub 20 de México

Como era de esperarse, en las redes sociales, los usuarios no perdonaron la derrota de México Sub 20, sobre todo porque se había generado toda una narrativa de seguridad para generar un optimismo de que los mexicanos podrían doblegar a los poderosos y experimentados sudamericanos apoyados en su medio campo de gran calidad.

Pero a la hora buena, ni Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel, Alexei Domínguez y César Vargas podrían generar los avances que pudieran permitir a Tahiel Jiménez causar daño en la portería argentina, pero al final nada de eso pasó y los usuarios de la red social de X y de Tiktok que apoyan a Argentina han hecho sentir el resultado y no han reparado en las burlas hacía los aficionados mexicanos que estaban seguros de que podrían dar la sorpresa, pero al final se mantuvo el mismo libreto.

