¿Se abre la puerta para Memo Ochoa?; ningún portero de México tiene su puesto seguro para el Mundial

Cuando se pensaba que Luis Malagón, portero del América, tenía el camino seguro para ser uno de los porteros de México para el Mundial 2026, la goleada 4-0 con Colombia, generó dudas para el técnico Javier Aguirre, quien en las horas previas al duelo vs. Ecuador, dijo que en los porteros no lo tiene claro todavía.

Aguirre no mencionó si la titularidad de Malagón está en peligro, simplemente expuso que la posición de portero es de un especialista y es donde ha probado siete guardametas, sin que determine todavía quienes serán los tres convocados y mucho menos el titular para debutar el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca en la inauguración del Mundial 2026.

Aguirre no tiene portero definido, Luis Ángel Malagón no está seguro para ser titular en la Copa del Mundo.



"Sí, hemos probado a seis o siete y todavía no lo tengo claro”. pic.twitter.com/TcWirr8vXO — PressPort (@PressPortmx) October 14, 2025

“Creo que en todas las demás posiciones hemos probado y tenemos varias opciones, por lo que salvo el portero, donde hemos probado siete jugadores, todavía no la tengo muy claro”.

Esto sin duda abriría la oportunidad para Memo Ochoa, quien como primer requisito tenía que encontrar equipo y como ya lo hizo en Chipre, no sería extraño verlo en la convocatoria para la fecha FIFA de noviembre, donde México jugará contra Uruguay y Paraguay.

#Zona3Deportes | ¡Dudas en la portería! 🧤🤯🇲🇽



Javier Aguirre confesó que la posición donde más dudas tiene es en la porteria 🥅 ha probado a más de 7 porteros y sigue sin tener claro a quien llevará al Mundial 😳



Malagón, Rangel y Acevedo fueron los elegidos por Aguirre en… pic.twitter.com/xs2QjYkCHA — Zona3Deportes (@Zona3Deportes) October 14, 2025

“Es difícil salvo el portero que es un especialista, en los demás puedes hacer muchas cosas, volantes, hay tres con ciertas características o hasta cuatro o uno, solo si me apuras porteros, solo hay uno y podríamos seguirle dando la vuelta hasta definir”, destacó.

También expuso que “Esa es la verdad, en defensa central, lateral volante, salida con tres, salida con cuatro, centros delanteros especialistas porque pueden jugar hasta con dos o hasta con tres, pero tenemos que seguir probando”.

Siete u ocho cambios

Por lo pronto Aguirre realizará entre siete u ocho cambios en su alineación contra Ecuador, sobre todo después de lo que pasó con Colombia donde cayeron derrotados 4-1 y no será extraño que en la alineación aparezca Carlos Acevedo o Raúl “Tala” Rangel en la portería, así como Ramón Juárez en la central, mientras que adelante Germán Berterame podría jugar junto a Santiago Giménez adelante y Julián Quiñones detrás de ellos.

EL "VASCO" PREPARA 7 U 8 CAMBIOS VS. ECUADOR🤯



“A partir de esto quiero que entiendan que si los jugadores no hacen lo que se les pide, no tienen espacio para estar aquí. Hay jugadores que me sorprendieron gratamente”



❗️Javier Aguirre, Director Técnico de la Selección Mexicana pic.twitter.com/TkqRRMRCqe — Claro Sports (@ClaroSports) October 13, 2025

“Sin duda haremos cambios, recuerdo que contra Honduras perdimos 2-0 y al otro partido hice siete u ocho cambios, por lo que ahora no hay duda que se harán los que sean necesarios para un mejor funcionamiento contra un equipo cuya defensa fue la mejor de las eliminatorias de Sudámerica”, finalizó.

