Andrés Guardado respalda a los mundialistas Sub-20 tras su eliminación

Andrés Guardado es una leyenda del fútbol mexicano. El “Principito” jugó durante varios años en Europa y dejó su huella en el fútbol mexicano. Con su veteranía, Guardado alzó la voz para que los jóvenes futbolistas puedan tener más oportunidades dentro de la Liga MX. El exjugador del Real Betis le pide continuidad a los mundialistas Sub-20.

La selección mexicana Sub-20 tuvo una destacada actuación en el Mundial de Chile. México fue eliminado en los cuartos de final contra Argentina, pero en el camino sorteó varios obstáculos como Brasil, España y a la propia selección chilena.

La imagen dejada por los juveniles mexicanos fue bastante buena. Tras esta participación, los jugadores regresaran a sus clubes. Andrés Guardado alzó la voz por ellos exigiendo una mayor continuidad en sus equipos y que no se pierda esta generación.

“Me gustaría ver que tengan continuidad, me gustaría que los equipos tengan esa continuidad para que compitan”, dijo Andrés Guardado para Línea de 4.

Es evidente en el el fútbol mexicano se prioriza el talento extranjero. Esta concepción abarca a los entrenadores y a los futbolistas. Pero Guardado espera que los jóvenes futbolistas mexicanos tengan más oportunidades y que se mantenga la regla del juvenil, normativa que dio sus frutos en el Mundial de Chile.

“Hay mucha gente que ha criticado la famosa regla de los 20… talento hay, solamente hay que darle confianza”, agregó.

Guardado se prepara para los banquillos

Una buena forma de aportarle al fútbol mexicano es desde los banquillos. Andrés Guardado podrá darle oportunidad a los jóvenes cuando tenga en sus manos la posibilidad de dirigir. Con una carrera de más de 15 años en Europa, el “Principito” tiene la experiencia idónea para ser entrenador. Pero en la actualidad, Guardado se prepara para serlo.

“Disfrutando el retiro y preparándome para ser entrenador que es mi objetivo, pero hay que prepararse bien que no es fácil”, concluyó.

Andrés Guardado tuvo una excelsa carrera. El “Principito” jugó para el Club Atlas, RC Deportivo, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Real Betis y el Club León. Con El Tri Guardado disputó 182 partidos en los que pudo marcar 28 goles.

