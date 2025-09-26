Andrés Guardado criticó la mentalidad del futbolista mexicano

Andrés Guardado es uno de los grandes referentes del fútbol mexicano, en los últimos años. El “Principito” jugó durante más de 15 años en Europa. Mantenerse no es sencillo, pues Guardado se encontró con otro tipo de mentalidad a la que había en México.

Andrés Guardado es una voz capacitada para hablar sobre las diferencias de la Liga MX y el fútbol de Europa. Guardado jugó para el RC Deportivo, Valencia, Leverkusen, PSV Eindhoven y Real Betis. El “Principito” fue forjando una mentalidad de jugador de élite a lo largo de su carrera.

El exmediocampista mexicano considera que este es un aspecto a trabajar dentro de la Liga MX. Guardado aseguró que el futbolista mexicano no tiene una mentalidad de jugador profesional. Los factores extradeportivos están a la orden del día en el débil aspecto mental de los futbolistas aztecas.

“El profesionalismo en general, es complejo. Allá, creo yo, una concentración se ve como un castigo para el jugador, lo toman así. Hay entrenadores que, en Liguilla, te concentraba, y el jugador lo veía más como ‘pfff’, lo veían como un castigo”, recordó Guardado en una entrevista con José Pedrerol en ‘El Cafelito’.

El exjugador del Club León recuerda que los entrenadores del fútbol mexicano tienen que cumplir un rol muy similar a la de un padre. Los estrategas deben estar atentos a que sus jugadores no se distraigan en medio de importantes competiciones.

Este es un escenario que en Europa no ocurre y puede que sea una de las principales razones por las que muchas personalidades del deporte aseguren que el jugador mexicano no quiere salir de su “zona de confort” y arriesgarse al nivel del Viejo Continente.

“El entrenador lo hacía porque no existía el profesionalismo. Deben pensar, ‘si no los concentro, se me van a ir de fiesta y tal vez me estoy jugando mi chamba; entonces, debo tenerlos cerca’. Acá me di cuenta de que la mentalidad del europeo, y en general de quien llega, es muy diferente”, agregó.

Andrés Guardado en Europa

En tiempos en los que no abundan los futbolistas mexicanos en Europa, la carrera de Andrés Guardado es para enmarcar. El exmediocampista mexicano jugó 542 partidos en el Viejo Continente repartidos en países como Alemania, España y Países Bajos. El “Principito” marcó 35 goles y concedió 77 asistencias.

