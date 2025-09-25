Diego Cocca le responde a los aficionados de Tigres que lo tildaron de “traidor”

El Apertura 2025 de la Liga MX ha estado lleno de regresos incómodos. Hace unos días Fernando Gago fue abucheado tras su regreso a la casa de las Chivas de Guadalajara. Diego Cocca recibió un trato similar al volver a pisar el Estadio Universitario, casa de los Tigres de la UANL.

Diego Cocca fue abucheado en su regreso al Estadio Universitario. De hecho, desde las gradas los seguidores del conjunto felino gritaban: “El que no salta es un traidor”, en referencia al entrenador del Club Atlas.

Esta reacción del público del conjunto felino se debe al breve paso de Diego Cocca por el club. En enero de 2023, Cocca asumió las riendas de los Tigres de la UANL. El entrenador sudamericano solo dirigió 5 partidos al mando del equipo. En poco más de un mes, el estratega argentino renunció a su cargo para tomar un proceso al mando de la selección mexicana.

A los aficionados de los Tigres de la UANL no les gustó esta decisión. Es por esto que Diego Cocca no fue bien recibido en el “Volcán”. Tras el encuentro, Cocca reconoció que no se siente afectado por este recibimiento porque considera que quedó bien con las personas que realmente lo conocen.

“Mira, lo de la gente es una opinión. Cada uno puede opinar lo que le parezca. A mí lo que me deja tranquilo es que la gente que me conoce acá de Tigres, como los jugadores y la directiva, vino a saludarme y me deseó lo mejor. Y yo les deseo lo mejor a ellos también”, dijo el argentino.

Sin victorias en el Atlas

Diego Cocca ya tiene cinco partidos al mando del Club Atlas. Los “Zorros” no han podido ganar su primer partido con Cocca en el banquillo. Hasta ahora el conjunto rojinegro acumula dos empates (2-2 contra el Santos Laguna y 1-1 con Mazatlán), y tres derrotas (2-4 con el América, 1-0 contra Pumas y 2-0 contra Tigres de la UANL). El exseleccionador de México pide paciencia, el Atlas no competía desde que él se fue del club en 2022.

“Después, hablando del Atlas, es un tema profundo. Es un tema difícil de abordar. No es un tema desde ahora. O sea, yo me fui hace tres años del Atlas dejándole un equipo competitivo. Y Atlas viene hace tiempo ya sin clasificar, sin ser competitivo, sin estar dentro de los 10”, explicó.

