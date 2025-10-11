Memphis Depay vuelve a estar en el radar de la Liga MX

El fútbol mexicano es uno de los grandes animadores de los mercados de traspasos. Anthony Martial y Allan Saint-Maximin son dos de los grandes nombres europeos que llegaron a la Liga MX en la última ventana. El Santos Laguna pujaría por otra opción del Viejo Continente, pero que es figura en Brasil: Memphis Depay.

Medios brasileños han reseñado el presunto interés del Santos Laguna por adquirir al delantero neerlandés. A sus 31 años, Memphis Depay es una de las grandes figuras del Brasileirao y sigue siendo un futbolista tomado en cuenta en su selección nacional. Depay estaría en el radar de la Liga MX.

“RTI Esporte ha sabido que el jugador está despertando el interés del fútbol mexicano y podría recibir una oferta oficial en los próximos días”, indicó el portal sudamericano.

El interés por Memphis Depay sería de parte de la directiva Lagunera. Los dirigentes querrían contratar a un futbolista de peso para la próxima temporada para volver a competir por los altos puestos de la Liga MX.

“Santos Laguna contactó al cuerpo técnico del jugador para explorar la situación del holandés en el fútbol brasileño. El plan del club mexicano es fichar a un jugador importante para la temporada 2026“, agrega el reporte.

Un millonario contrato

Convencer a Memphis Depay no será una tarea sencilla. El dinero sería la principal carta de presentación del conjunto mexicano. En la Liga MX los altos salarios no son un problema y el conjunto lagunero estaría dispuesto a pagar una buena suma de dinero parar adquirir los servicios del neerlandés.

“Santos Laguna estaría dispuesto a pagar $10 millones de dólares (aproximadamente 54 millones de reales al tipo de cambio actual) en bonificaciones por el jugador. El club ha hecho espacio en su nómina y podría ofrecer salarios cercanos a los 5 millones de reales mensuales”, agregó el medio.

Según informaciones de Transfermarkt, Memphis Depay tiene un contrato vigente con el Corinthians que finaliza en diciembre de 2026. En este sentido, el conjunto azteca deberá presentar una buena propuesta al conjunto brasileño si pretende tenerlo para el Apertura 2026.

Memphis Depay llegó al Corinthians en septiembre de 2024. El delantero neerlandés firmó como agente libre después de haber finalizado su contrato con el Atlético Madrid. Desde entonces, Depay ha jugado 53 partidos con el conjunto brasileño en los que ha podido marcar 15 goles y conceder 14 asistencias.

