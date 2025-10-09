Sebastián Córdova podría despedirse de la Liga MX

Sebastián Córdova es uno de los futbolistas que ha perdido protagonismo dentro de los Tigres de la UANL. El exjugador de las Águilas del América termina su contrato muy pronto. El destino del mediocampista azteca podría estar fuera de México.

El mediocampista de 28 años vive un momento complejo en su carrera. Guido Rodríguez ha tomado poco en cuenta al exjugador de las Águilas. En lo que va de Apertura 2025, Sebastián Córdova ha participado en 6 partidos. Sin embargo, Córdova solo ha estado dentro del campo durante 145 minutos (el equivalente a un partido y medio).

Sin goles, sin asistencias y sin mucha participación en el equipo, las horas de Sebastián Córdova en los Tigres de la UANL estarían contadas. Según informaciones de Ekrem Konur, periodista especializado en fichajes, Córdova estaría en el radar de clubes internacionales.

“Sebastián Córdova, de los Tigres de la UANL, ha despertado el interés tanto de Brasil como de la MLS. El mediocampista mexicano de 28 años está ganando protagonismo en el mercado internacional”, posteó Konur en sus redes sociales.

A interés de los clubes internacionales se suman a varios equipos de la Liga MX que ya habían sido vinculados a Sebastián Córdova. Clubes como las Chivas de Guadalajara, Cruz Azul, Bravos de Juárez y Mazatlán ya estaban en la lista de pretendientes.

Es importante mencionar que el contrato de Sebastián Córdova con los Tigres de la UANL finaliza en diciembre de este año. Todo parece indicar que el mediocampista mexicano se irá gratis de la institución felina. Córdova es libre de firmar un precontrato con cualquier otro club.

En enero de 2022 Sebastián Córdova dejó a las Águilas del América para uniformarse con la camiseta del conjunto felino. Hasta la fecha Córdova ha jugado 159 partidos con el club en los que ha podido marcar 24 goles y conceder 18 asistencias en poco más de 8,000 minutos dentro del campo.

