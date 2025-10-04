Nicolás Larcamón analiza los “grandes” de la Liga MX

El Apertura 2025 ha sido un torneo bastante disputado. Varios clubes han demostrado tener las herramientas necesarias para quedarse con los primeros puestos de la clasificación general. Cruz Azul es uno de ellos y Nicolás Larcamón mencionó cuáles son los otros equipos que tienen la obligación de ser protagonistas en este campeonato.

A falta de seis jornadas para que finalice la primera fase, del sexto al primer lugar solo hay seis puntos de diferencia. Estos números se reducen aún más al tomar en cuenta que del liderato al cuarto lugar solo los separa un punto.

“Sería muy arrebatado en un diagnóstico dejar afuera equipos como Tigres, Monterrey, América, son cinco equipos los que claramente los que tendremos el objetivo y la responsabilidad, más que hablar hacer y ratificar en las instancias decisivas del torneo, creo que los motes no sirven de nada”, dijo el estratega de Cruz Azul.

En su listado de exigencias quedaron afuera clubes como los Diablos Rojos del Toluca, actuales campeones y líderes del torneo, las Chivas de Guadalajara y los Pumas de la UNAM, ambos equipos que luchan por los puestos del Play In.

Reafirmar el nivel en la Liguilla

Cruz Azul, durante mucho tiempo, comandó en el Apertura 2025. La Máquina acumula 7 victorias, 3 empates y solo una derrota. De hecho, el conjunto Cementero había conseguido 8 victorias en sus primeros 9 partidos disputados en la competición.

La primera ronda de La Máquina ha sido fantástica, pero Nicolás Larcamón está consciente de que deben reafirmar su dominio de la ronda regular en la próxima fase. Muchos líderes de la clasificación se han desinflado en las rondas siguientes y se han quedado con las manos vacías. Larcamón está al tanto de las próximas responsabilidades de su club.

“Si en diciembre no ratificas, el equipo que más merezca, todos quedaremos con una sensación de insatisfacción. La verdad está en la Liguilla y más para clubes como nosotros”, agregó.

Cruz Azul tendrá un duro partido en la próxima jornada del Apertura 2025. El conjunto Cementero visitará a los Tigres de la UANL en el Estadio Universitario. Una victoria felina bajaría a La Máquina al quinto lugar. Cruz Azul no quiere perderle el rastro al Toluca y quedarse de nuevo con el primer puesto.

Sigue leyendo:

– Cruz Azul anunció la renovación del argentino Gonzalo Piovi

– Allan Saint-Maximin, delantero de América, se convirtió en padre de un hijo mexicano

– México pierde a un joven talento para El Tri

– El “Chaco” Giménez lanzó una dura crítica sobre Anthony Martial