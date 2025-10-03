Cruz Azul anunció la renovación del argentino Gonzalo Piovi

Después del culebrón que se armó por la posible salida del zaguero argentino Gonzalo Piovi hace dos meses, la directiva de Cruz Azul decidió renovar su contrato hasta 2028, en una importante decisión para mantener la tranquilidad en el cuadro bajo de la Máquina Celeste en los próximos seis torneos.

Lo anterior fue informado por la directiva cementera con bombos y platillos en sus redes sociales, destacando la importancia de extender el contrato de un jugador como Piovi, sobre todo por el liderazgo que ha mostrado desde su llegada a la organización cruzazulina.

PIOVI RENOVADO 🔥



Nuestro central firmó una ampliación de contrato para seguir defendiendo estos colores con la misma pasión y entrega que lo caracterizan.



¡Vamos por más, Gonza! 💙#AzulDePorVida pic.twitter.com/Vdjm00RSJs — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 2, 2025

Piovi se ha significado por ser un jugador importante al grado de que el astro argentino Lionel Messi pidió su fichaje para el Inter Miami, pero al final todos los aspectos que rodearon su fichaje echaron a perder la operación y el zaguero sudamericano terminó quedándose en Cruz Azul para generar la renovación hasta 2028.

La realidad es que su buena labor en el Cruz Azul ha generado que el incremento en el valor de su carta se incremente sustancialmente, al grado de que por el momento el monto de su posible negociación ronda los tres millones de dólares, por lo cual el cuadro cementero estableció una cláusula de rescisión de contrato acorde al monto de la ficha en la que está tasado.

Piovi se ha convertido en el líder de la zaga de la Máquina Celeste y junto con el colombiano Willer Ditta y Jesús Orozco Chiquete, así como con Erick Lira, ha conformado un bloque defensivo que los tiene colocados en la séptima posición de las defensivas en el torneo Apertura 2025.

El exzaguero de Vélez Sársfield, Argentinos Juniors, Racing Club, Gimnasia y Esgrima La Plata, Defensa y Justicia y Colón ha disputado 68 juegos en el Cruz Azul y ha sido parte fundamental del título de la Concachampions bajo el mando del uruguayo Vicente Sánchez, demostrando que ha sido de los jugadores extranjeros de mayor rendimiento que ha llegado al fútbol de México.

Con Piovi en el campo, Cruz Azul ha disputado una final y dos semifinales contra América, así como una final de Concachampions, demostrando un alto nivel que ha generado que la directiva de la Máquina encabezada por el ingeniero Víctor Velázquez decidiera renovar su contrato.

Cruz Azul debido a su reciente baja de juego con el empate con Querétaro en casa 2-2 y la derrota de visitante con Tijuana 2-0, ha provocado que del liderato cayera hasta el cuarto lugar con un punto detrás de Toluca y Monterrey, que suman 25 unidades y empatado con América con 24 puntos, en vísperas del duelo contra Tigres en la ciudad de Monterrey.

Seguir leyendo:

– Gonzalo Piovi sin resentimientos por no haber podido jugar al lado de Messi

-Inter Miami tiene hasta el jueves para cerrar fichaje del argentino Gonzalo Piovi

– Cruz Azul dejaría ir a Gonzalo Piovi al equipo de Lionel Messi en la MLS





