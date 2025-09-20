Gonzalo Piovi sin resentimientos por no haber podido jugar al lado de Messi

Gonzalo Piovi, zaguero argentino de Cruz Azul, se quedó a instantes de jugar al lado del astro argentino Lionel Messi en el Inter Miami, pero al final la operación no se llevó a cabo por cuestiones de la MLS, empero esa ilusión le generó mucha distracción en su rendimiento en la Máquina Celeste.

Así lo aceptó el propio sudamericano que se ha convertido en el líder de la zaga cementera y que por un momento al conocerse el interés de las Garzas de Florida por sus servicios le empezaron a crear un ambiente de ilusión y ansiedad, que poco a poco le fue moviendo el piso en su rendimiento en Cruz Azul.

“Fueron semanas complicadas a nivel emocional, la negociación no depende de ti, es difícil tener el foco en el presente, pensando en lo que puede llegar a pasar en el día, semana o mes siguiente, son los momentos más difíciles para el jugador”, reveló el zaguero de la Máquina en el Pódcast “El Reportero” conducido por el exportero cementero Yosgart Gutiérrez.

Empero Piovi sabía que todo el manejo mediático que trajo consigo la posibilidad de ir al equipo de Messi iban a generar un sinfín de especulaciones, desde que no estaba metido en su labor en Cruz Azul, de que seguía los pasos de Martín Anselmi, en fin, factores que más allá de tener la cabeza fría si terminan por impactar en el día a día de los jugadores como en el caso de Gonzalo.

“Yo no quería que se dijera que no estaba rindiendo porque tenía la cabeza en la negociación, traté de tener los pies sobre la tierra, enfocarme en mi trabajo, le dije a Nicolás Larcamón que estaba en toda disposición hasta el último día y así lo hice”.

Messi pidió que me contratara el Inter Miami

Gonzalo Piovi también reconoció que el hecho de que el propio Lionel Messi pidiera su fichaje en el Inter Miami fue un motivo de orgullo y tampoco de frustración porque al final no se concretó el fichaje: “Sin duda el hecho de que el mejor jugador del mundo quieras que seas parte de su equipo para mí es un motivo de orgullo”.

Inclusive en la charla también admitió que el propio técnico del Cruz Azul, su compatriota Nicolás Larcamón se diera cuenta de que no estaba concentrado al cien por ciento, pero aun así lo apoyo en todo momento y por eso está agradecido con él.

“Larcamón se daba cuenta de que estaba con la cabeza en otro lado, pero traté de brindarme al 100 por ciento. No se pudo dar y yo siempre le dije a Víctor Velázquez que, si la negociación no le servía, y estaba contento en Cruz Azul”, agregó.

Busca salir campeón con Cruz Azul

Gonzalo Piovi también admitió que busca salir campeón con Cruz Azul como una forma de retribuirle todo lo que les ha dado y que después de perder la final con América y quedarse en dos semifinales de la Liga MX, al final el título de la Concachampions fue una catarsis, un desahogo para todo lo que se va vivido en el cuadro cementero en los últimos meses.

“Yo me quería ir por la puerta grande, no quería salir de mala forma. Mi familia está bien, yo estoy feliz, ahora que sigo en el equipo, pues es más el deseo de ser campeones”, siempre quise dejar una huella en la institución y en ese año y medio que he vivido en el club, llegar a conseguir el título de la Concacaf me hizo respirar, porque si bien el primer semestre perdimos la final, después las dos semifinales, fue un desahogo de todo”, finalizó el defensa de Cruz Azul.

