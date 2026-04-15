Qué son los puntos en tu licencia de conducir y con cuántos podrías perderla en California

Al transitar por las calles de California, el Department of Motor Vehicles (DMV) incluye tu nombre en un sistema o mecanismo de puntos, el cual registra las infracciones que cometes al volante. Cuando acumulas demasiadas faltas (igual a puntos) podrías perder tu licencia de conducir.

El sistema, conocido como NOTS (Negligent Operator Treatment System), te asigna puntos cada vez que caes en una infracción de tránsito o estás involucrado en ciertos accidentes. La cantidad de puntos depende de la gravedad de la falta.

Por lo general, las autoridades te imponen 1 punto por infracciones menores, como exceso de velocidad, no respetar una luz roja o cambios indebidos de carril.

Asimismo, pueden asignarte 2 puntos por infracciones graves, como conducir bajo los efectos del alcohol (DUI), manejar con la licencia suspendida o huir de la escena de un accidente.

Este registro funciona como una especie de historial de comportamiento al volante.

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¿Cuántos puntos hacen que pierdas la licencia de conducir?

Según el DMV y el sitio web Abogado Contigo, el riesgo real aparece cuando los puntos se acumulan en poco tiempo. En California, el DMV puede suspender la licencia si alcanzas:

4 puntos en 12 meses

6 puntos en 24 meses

8 puntos en 36 meses

Al llegar a estos límites, el conductor es considerado negligente, lo que activa una suspensión automática de la licencia. En algunos casos, el conductor puede solicitar una audiencia para defender su caso, pero no siempre se logra evitar la sanción.

La mayoría de los puntos se mantienen en el historial de conducción durante tres años. Sin embargo, las infracciones más graves, como un DUI, pueden permanecer registradas hasta 10 años.

Este detalle es clave, ya que incluso una infracción antigua puede influir en futuras sanciones si se acumulan nuevas faltas dentro del periodo activo. Incluso, las compañías de seguros utilizan este historial para calcular el riesgo del conductor y mayor será la prima que deberás pagar.

El DMV recuerda y aclara que el sistema de puntos no está diseñado solo para sancionar, sino para promover una conducción responsable.

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