Cuánto gana un mesero en California: salario por hora sin incluir propinas

¿Buscas trabajar como mesero en California? Buenas noticias: a diferencia de otros estados, donde los empleadores pueden pagar menos del salario mínimo bajo el llamado “crédito por propina”, en California no está permitido, por lo que el sueldo base no depende de las propinas.

Según el portal Altametrics, la Ley de Intercambio de Propinas señala que los empleadores, así como gerentes y supervisores de restarurantes “no pueden quedarse con las propinas de los empleados bajo ninguna circunstancia”.

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Salario mínimo de un mesero en California en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo estatal en California se fijó en $16.90 dólares por hora. Para un mesero que trabaja tiempo completo (40 horas a la semana), esto se traduce en:

$676 semanales

$2,704 mensuales

$35,152 anuales

Estas cifras corresponden únicamente al sueldo base, es decir, sin incluir propinas, que en muchos casos pueden representar una parte importante de los ingresos totales.

Este esquema convierte a California en uno de los estados con mejores condiciones salariales para trabajadores del sector de servicios, especialmente si se compara con el salario mínimo federal de $2.13 por hora para empleados que reciben propinas en otras regiones.

Ciudades donde se gana más y factores que influyen

Aunque el salario mínimo estatal marca un piso, algunas ciudades y condados establecen montos más altos. Por ejemplo, en ciudades como San Francisco, el salario mínimo aumentará a $19.61 por hora a partir de julio de 2026, lo que eleva considerablemente el ingreso base mensual.

Otras áreas urbanas con alto costo de vida también tienden a ofrecer mejores salarios, lo que puede hacer una diferencia significativa para quienes trabajan en restaurantes, bares o cafeterías.

El ingreso de un mesero en California puede variar también por diversos factores. Estos son:

1. Tipo de establecimiento

No es lo mismo trabajar en un restaurante de alta gama que en una cadena de comida rápida. Los establecimientos más exclusivos suelen ofrecer más horas, mejores turnos y mayor estabilidad.

2. Ubicación

Las grandes ciudades o zonas turísticas suelen pagar más debido al costo de vida y la demanda de personal.

3. Experiencia

Un mesero con años de experiencia puede acceder a mejores horarios o puestos más estables, lo que impacta directamente en su ingreso mensual.

4. Cantidad de horas trabajadas

El salario base depende directamente de las horas. Quienes logran jornadas completas o turnos adicionales aumentan sus ingresos.

El modelo de California ofrece mayor estabilidad económica a los meseros, ya que no dependen exclusivamente de la generosidad de los clientes para alcanzar un ingreso digno. Esto permite una base salarial más predecible y condiciones laborales más claras.

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