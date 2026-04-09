Cuánto gana un policía en California: salarios y beneficios

Además de la responsabilidad social que implica trabajar como policía, el oficio ofrece en California uno de los salarios más competitivos dentro de Estados Unidos. Sin embargo, el ingreso puede variar considerablemente dependiendo de la ciudad, la agencia y la experiencia del oficial.

En términos generales, según indican varios portales como ‘Mi Próximo Paso’, USA Facts y Segurilatam, un policía en California puede ganar entre $70,000 y $110,000 dólares al año como salario base.

Este promedio posiciona al estado entre los mejor remunerados del país en este sector.

Si se traduce a pago por hora, el ingreso suele ubicarse alrededor de $33 a $50, dependiendo del nivel de experiencia y la jurisdicción. En algunos casos, especialmente en grandes ciudades o agencias estatales, el salario puede superar ese rango.

Por ejemplo, en la Patrulla de Caminos de California (CHP), los oficiales suelen iniciar con ingresos cercanos a los $80,000 anuales. Con el paso del tiempo, ascensos y horas extra, esa cifra puede superar los $120,000 al año.

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Variantes de salario y beneficios de trabajar como policía en California

Uno de los factores que más influye en el salario es el lugar donde trabaja el oficial. En ciudades con alto costo de vida como San Francisco o Los Ángeles, los sueldos pueden superar los $130,000 anuales.

Por otro lado, en zonas rurales o regiones del centro del estado, el salario inicial puede ser más bajo, con pagos que rondan los $25 a $35 por hora.

También hay diferencias según el tipo de institución:

Agencias locales (policía municipal): Suelen ofrecer salarios competitivos, con variaciones según el presupuesto de la ciudad.

Suelen ofrecer salarios competitivos, con variaciones según el presupuesto de la ciudad. Departamentos del sheriff (condales): Pueden incluir funciones adicionales como custodia de cárceles o patrullaje en áreas no incorporadas.

Pueden incluir funciones adicionales como custodia de cárceles o patrullaje en áreas no incorporadas. Agencias estatales (como CHP): Generalmente ofrecen mejores sueldos base y mayores oportunidades de ingresos por horas extra.

Trabajar en unidades o equipos especiales como SWAT puede ofrecer mejores salarios y beneficios. Crédito: Glenn Highcove | Shutterstock

Además del sueldo, los policías en California cuentan con un paquete de beneficios que eleva significativamente su compensación total. Entre los más comunes se encuentran:

Seguro médico, dental y de visión

Planes de retiro o pensión

Vacaciones pagadas y días por enfermedad

Bonos por graduarse de la academia o por desempeño

Pago adicional por turnos nocturnos o días festivos

Finalmente, el salario de un policía no es fijo y puede aumentar con el tiempo. Algunos de los factores que influyen directamente en el ingreso son:

Experiencia y antigüedad: A mayor tiempo en el cargo, mayor salario.

A mayor tiempo en el cargo, mayor salario. Horas extra: Muchos oficiales incrementan sus ingresos con turnos adicionales.

Muchos oficiales incrementan sus ingresos con turnos adicionales. Especialización: Unidades como narcóticos, SWAT o investigación pueden ofrecer mejores pagos.

Unidades como narcóticos, SWAT o investigación pueden ofrecer mejores pagos. Ubicación: Las ciudades grandes suelen pagar más que las zonas rurales.

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