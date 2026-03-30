Cuánto gana un pizzero en California: salario por hora en 2026

En 2026, los datos más recientes reflejan que el oficio de pizzero no solo supera el salario mínimo en California, sino que también ofrece oportunidades de mayores ingresos según la ciudad, la experiencia y el lugar de trabajo.

Según precisa Indeed, un pizzero en California gana alrededor de $20.92 dólares por hora, lo que equivale a un ingreso anual cercano a los $43,500 para quienes trabajan a tiempo completo.

Este promedio se mantiene por encima del salario mínimo estatal, que para 2026 se sitúa en $16.90 por hora, de acuerdo con el Departamento de Relaciones Industriales de California.

La diferencia se explica, en parte, por la demanda constante en el sector de alimentos y por regulaciones específicas que impactan a las cadenas de comida rápida.

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La ciudad y el sitio de trabajo influyen en el salario de un pizzero

El lugar donde trabajas influye directamente en cuánto puedes ganar. En ciudades con un costo de vida más alto, los salarios suelen ajustarse en consecuencia.

Por ejemplo, en zonas como Berkeley, el pago puede alcanzar aproximadamente los $25.35 por hora, mientras que en San Francisco ronda los $24.40 por hora. En contraste, en ciudades como Los Ángeles, los ingresos suelen ubicarse entre $19 y $21 por hora, dependiendo del establecimiento.

Estas variaciones responden tanto al nivel de gastos locales como a la competencia entre empleadores por atraer trabajadores.

Los pizzeros que ascienden a posiciones como líder de turno pueden ganar entre $22 y $23 por hora. Crédito: R. Classen | Shutterstock

Otro punto clave en California es la legislación que regula a las grandes cadenas de comida rápida. Desde abril de 2024, este sector debe pagar un salario mínimo de $20 por hora, lo que ha elevado el piso salarial para muchos pizzeros que trabajan en franquicias reconocidas.

Esto significa que empleados en cadenas como Pizza Hut o Domino’s pueden comenzar con ingresos más altos en comparación con pequeños negocios independientes, donde el salario puede variar más.

Asimismo, quienes ascienden a posiciones como líder de turno pueden ganar entre $22 y $23 por hora. Además, los repartidores de pizza, aunque tienen un salario base menor en algunos casos, pueden alcanzar ingresos anuales de entre $35,000 y $60,000 gracias a las propinas.

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