5 trucos para conseguir gasolina con los precios más bajos en California

El conflicto de Estados Unidos, Irán e Israel en el Medio Oriente, sumado al cierre del estrecho de Ormuz, afecta significativamente el comercio mundial. Por tales motivos, el suministro de combustible en estados como California ahora perjudica el bolsillo de los conductores. Sin embargo, algunos usuarios han puesto en práctica algunos “trucos” para conseguirla a precios más bajos.

El estrecho de Ormuz es un paso marítimo, de unos 54 km de ancho, considerado uno de los más estratégicos y vitales del mundo para el comercio energético, ya que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo. De hecho, a través de él circula una quinta parte de la producción de petróleo y gas en todo el planeta.

Según los registros de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), el conflicto de EE.UU. con Irán ha provocado el incremento de $4,81 a $5,36 dólares por galón para el combustible regular.

Ante este escenario, muchos conductores adoptan estrategias para localizar estaciones con tarifas más bajas y ahorrar dinero cada vez que llenan el tanque.

5 trucos para conseguir gasolina más barata en California

1. Usar aplicaciones para comparar precios

Uno de los métodos más utilizados es recurrir a aplicaciones móviles que muestran los precios del combustible en tiempo real. Herramientas como GasBuddy permiten ver un mapa con estaciones cercanas y los valores reportados por otros usuarios.

Además, la aplicación permite filtrar por tipo de combustible (regular, premium o diésel) y por marca de estación.

2. Revisar los reportes de precios de la AAA

Otra forma de evitar pagar de más es consultar los reportes de precios que publica la Asociación Americana del Automóvil. Estos informes permiten conocer el promedio del combustible en cada estado y también en diferentes regiones de California.

Tener esa referencia ayuda a identificar si una estación está cobrando un valor razonable o si el precio es más alto de lo habitual.

3. Utilizar el mapa de estaciones en Waze

La aplicación de navegación Waze no solo ofrece información sobre el tráfico, sino que también cuenta con una función para ubicar estaciones de servicio cercanas.

Al buscar “gas station” dentro de la app, el sistema muestra en el mapa diferentes estaciones y los precios reportados por otros conductores. De esta forma, es posible planificar una parada para cargar combustible en un lugar más económico.

4. Comparar precios en más de una aplicación

Un consejo frecuente entre conductores es no depender de una sola plataforma.

Comparar los datos de aplicaciones como GasBuddy y Waze permite verificar la información y elegir la estación con el precio más conveniente. También ayuda a confirmar que el valor mostrado esté actualizado antes de dirigirse al lugar.

5. Aprovechar promociones y programas de recompensas

Algunas estaciones de servicio ofrecen descuentos o programas de fidelidad que permiten ahorrar dinero en cada carga.

Por ejemplo, ciertas cadenas tienen promociones que devuelven algunos centavos por galón o acumulan puntos que luego se pueden canjear por descuentos. Algunas incluso ofrecen rebajas durante las primeras compras al registrarse en sus programas.

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